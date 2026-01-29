الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

8 فرق محلية تشارك في فعاليات رياضة «التبّة» بألعاب الماسترز

8 فرق محلية تشارك في فعاليات رياضة «التبّة» بألعاب الماسترز
29 يناير 2026 23:05

 

العين (وام)
أعلنت لجنة رياضة «التبّة» التراثية، تفاصيل المنافسات المقررة يومي 7 و8 فبراير المقبل، ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، على ملعب «التبّة» بمنطقة أم غافة في مدينة العين.
وأكد محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، رئيس اللجنة الفنية اعتماد مشاركة 8 فرق محلية، وأن المنافسات ستقام بنظام خروج المغلوب، وإقامة القرعة الأسبوع المقبل، فيما تقام المنافسات على فترتين صباحا ومساء وصولا إلى إعلان المراكز الأولى يوم الأحد 8 فبراير.
وأعلن عن تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة التبة برئاسة سيف بن مفتاح النيادي للإشراف على المنافسات، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بنجاحها، وتوفير المتطلبات الضرورية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة في ألعاب الماسترز.

ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الرياضات التراثية
أبوظبي
