8 فرق محلية تشارك في فعاليات رياضة «التبّة» بألعاب الماسترز

العين (وام)

أعلنت لجنة رياضة «التبّة» التراثية، تفاصيل المنافسات المقررة يومي 7 و8 فبراير المقبل، ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، على ملعب «التبّة» بمنطقة أم غافة في مدينة العين.

وأكد محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، رئيس اللجنة الفنية اعتماد مشاركة 8 فرق محلية، وأن المنافسات ستقام بنظام خروج المغلوب، وإقامة القرعة الأسبوع المقبل، فيما تقام المنافسات على فترتين صباحا ومساء وصولا إلى إعلان المراكز الأولى يوم الأحد 8 فبراير.

وأعلن عن تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة التبة برئاسة سيف بن مفتاح النيادي للإشراف على المنافسات، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بنجاحها، وتوفير المتطلبات الضرورية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة في ألعاب الماسترز.