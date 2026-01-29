شركة إثارة تحصد لقب «الحدث الأشمل» في الفورمولا 1

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إثارة، المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حصولها على لقب

«F1 Promoter of the Year» ضمن حفل جوائز منظمي سباقات الفورمولا 1 السنوية، الذي أقيم أمس الأول في لندن، تقديراً لجهودها في تقديم أفضل فعالية متكاملة خلال موسم 2025.

ويُمنح لقب «F1 Promoter of the Year» بناءً على تصويت إدارة الفورمولا 1، ويُخصّص للجهة التي قدّمت الحدث الأشمل خلال عام 2025، وجسّدت رسالة الفورمولا 1 في تقديم أقوى عروض الرياضة والترفيه على مستوى العالم.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «نفخر بالحصول على لقب F1 Promoter of the Year وسط منافسة قوية من نخبة من المنظمين العالميين. ويعكس هذا التكريم قوة فريق شركة إثارة الذي يعمل على تنفيذ رؤيتنا لنكون قوة إقليمية رائدة في مجال الترفيه الحي. وسنواصل رفع سقف التميّز والريادة في تقديم تجارب لا تُنسى للجماهير من مختلف أنحاء العالم».

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الفورمولا 1: «شكّل عام 2025 محطة استثنائية أخرى في مسيرة الفورمولا 1، من بدايته وحتى ختامه، بفضل الجهود المتواصلة لمروجينا الأربعة والعشرين، الذين أسهموا في تقديم تجربة سباق متكاملة بمعايير عالمية لجماهيرنا.

ومع دخول الفورمولا 1 جيلها الجديد في عام 2026، نلتزم بمواصلة الارتقاء بالقطاع وتكريس معايير عالية يُحتذى بها. وأود أن أعرب عن خالص تقديري لجميع المنظمين على التزامهم وابتكارهم، مع تشجيعهم على مواصلة تطوير فعالياتهم خلال عام 2026 وما بعده. تهانينا لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، ولجميع الفائزين والمرشحين في جوائز اليوم».

وشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2025 مواجهة ثلاثية محتدمة على لقب بطولة العالم للسائقين، تُوّج على إثرها لاندو نوريس بلقبه العالمي الأول. كما حطّم الحدث أرقام الحضور القياسية باستقطاب 339 ألف مشجع على مدار أربعة أيام، من بينهم 203 آلاف متفرج في حلبة مرسى ياس، إلى جانب 136 ألف زائر لحفلات ما بعد السباق، كما أسهمت التجارب الشاملة في تقريب الجماهير من قلب الحدث عبر جولتين مفتوحتين في منطقة الصيانة، وجولات FAB الجديدة على المسار، وحفلة منصة التتويج التي أتاحت للجماهير الاحتفال على الحلبة، في لحظة أيقونية تليق بختام الموسم.

ويأتي لقب «F1 Promoter of the Year» كأحدث إنجاز يُضاف إلى سلسلة الجوائز التي حصدها السباق، عقب فوزه بجائزة أفضل عرض للفعالية لعام 2024، لما قدّمه من تجربة ترفيهية استثنائية على مدار أسبوع الفعالية.

ومنذ إطلاقه عام 2009، يرسّخ سباق جائزة أبوظبي الكبرى مكانته كأكبر عطلة ترفيهية في المنطقة، من خلال فعاليات رياضية وترفيهية رفيعة المستوى، واستقطاب آلاف الزوّار الدوليين سنوياً، وإبراز إمارة أبوظبي على مستوى العالم.

وتُقام النسخة الـ18 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2026، لتختتم مجدداً موسم بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في العاصمة أبوظبي.