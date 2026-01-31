ديوكوفيتش وألكاراز.. موعد مع التاريخ في أستراليا

ملبورن(أ ب)

في لحظة من التعب والفرحة، لاحظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش وجود الأسترالية مارجريت كورت بين الحضور وشكرها على بقائها مستيقظة حتى وقت متأخر لمشاهدته يقترب خطوة واحدة من أن يصبح أكثر لاعب تنس تتويجاً بالالقاب في التاريخ.

وكانت كورت "83 عاماً" من بين الشخصيات المهمة في ملعب رود لافر، لمتابعة فوز ديوكوفيتش الملحمي في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة على حامل اللقب مرتين الإيطالي يانيك سينر، في مباراة شاقة من خمس مجموعات انتهت بعد منتصف الليل. وحالياً يتقاسم ديوكوفيتش وكورت الرقم القياسي من حيث التتويج بألقاب البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، ولكل منهما 24 لقباً، ولكن هذا يمكن ان يتغير غداً الأحد. ومهد فوز ديوكوفيتش الصعب على سينر الطريق له لخوض المباراة النهائية أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يسعى ليصبح أصغر رجل في التاريخ يكمل الفوز بألقاب الجراند سلام الأربعة في مسيرته. وتعاون ألكاراز وسينر عملياً في إيقاف مساعي ديوكوفيتش للفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى، حيث تقاسما الفوز في آخر ثمانية بطولات كبرى بالتساوي. وخلال مقابلته في الملعب في ختام اليوم الثالث عشر، شكر ديوكوفيتش كورت على بقائها لمشاهدة نهايته لسلسلة من خمس هزائم أمام سينر، وكسره أيضاً لسلسلة من أربع هزائم في الدور قبل النهائي بالبطولات الكبرى. وقال :"بعض الأساطير ظلوا مستيقظين حتى الساعة الثانية فجراً. أشكركم كثيراً لتواجدكم هنا". ويمتلك ديوكوفيتش تقريباً كل الأرقام القياسية الممكنة، متجاوزاً الإنجازات التي حققها السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال. وهو يملك لقباً واحداً أكثر من الأميركية سيرينا وليامز، التي تحمل الرقم القياسي لفردي السيدات في عصر البطولات المفتوحة بـ23 لقباً. ولم يخف ديوكوفيتش أنه جاء إلى أستراليا فقط من أجل الفوز باللقب الخامس والعشرين الذي يتطلع إليه . ويجادل بعض المحللين حول عظمة عدد ألقاب كورت، نظراً لأنها فازت بـ13 من أصل 24 لقباً فردياً كبيراً قبل بدء عصر البطولات الاحترافية المفتوحة في 1968.

ويحصل ديوكوفيتش على فرصة لمواجهة ألكاراز في النهائي الحادي عشر لمسيرته في ملعب ملبورن بارك، حيث فاز بجميع العشر نهائيات السابقة.