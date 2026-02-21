ألكاراز يحرز لقب الدوحة للتنس بالفوز على فيس

الدوحة(أ ف ب)

كان الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً في أفضل حالاته، وتوّج بلقب دورة الدوحة لفئة 500 نقطة في كرة المضرب، بفوزه الساحق على الفرنسي آرثر فيس 6-2 و6-1 في المباراة النهائية.

واحتاج النجم الإسباني، المتوَّج بسبعة ألقاب كبرى، إلى 50 دقيقة لإنهاء المواجهة وحصد اللقب الـ26 في مسيرته الاحترافية.

وبعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في وقت سابق من الشهر الحالي، مستكملاً بذلك ألقاب الجراند سلام الأربعة في سجله وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين، حيث واصل ألكاراز تألّقه وانتزع لقب دورة الدوحة في أول ظهور له منذ ملبورن، رافعاً سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 12 مباراة.

وعوض ألكاراز خروجه من ربع النهائي في مشاركته الأولى في الدورة العام الماضي.

وقال "جئت هذا العام وأنا جائع للمزيد من الألقاب. أعتقد أننا بعد كل بطولة علينا أن نحدد أهدافاً جديدة. أنا سعيد وفخور جداً بكل ما حققته مع فريقي داخل الملعب وخارجه".

وكسر الكاراز إرسال فيس في الشوطين الأول والخامس للمجموعة الأولى وكسبها 6-2 في 27 دقيقة، ثم كسر إرسال الفرنسي في الأشواط الأول والثالث والسابع في الثانية وحسمها 6-1 في 23 دقيقة.

وهذا التتويج هو التاسع لألكاراز في دورات فئة الـ500 نقطة، فتساوى مع البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً، في المركز الرابع على لائحة أفضل المتوجين في هذه الفئة منذ اعتمادها عام 2009.

ويتصدر السويسري المعتزل روجيه فيدرر قائمة أفضل المتوجين في فئة 500 نقطة برصيد 16 لقباً بفارق لقب واحد أمام المعتزل الآخر الإسباني رافايل نادال ولقبين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وشهدت مواجهة الدوحة أول لقاء بين اللاعبين منذ أن حقق ألكاراز انتصارين متتاليين على أرض ترابية أمام الفرنسي في 2025، وجاءت مباراتهما الأولى على الملاعب الصلبة على المنوال ذاته.

ويتقدّم ألكاراز الآن 3-0 في سلسلة مواجهاته المباشرة مع فيس، كما مدّد سلسلته في الانتصارات على الملاعب الصلبة في الهواء الطلق إلى 30 مباراة، وهي سلسلة تشمل تتويجه بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينج ميدوز.

أما فيس، المصنّف 40 عالمياً والذي يعود تدريجياً إلى المنافسات بعد غياب طويل بسبب الإصابة، فوجد أن مواجهة المصنّف الأول عالمياً كانت خطوة أكبر من قدرته في ختام أسبوع مميز، حقق خلاله انتصارين على مصنّفين ضمن المراكز العشرة الأولى هما التشيكيان ياكوب منشيك وييري ليهيتشكا.

وسيرتقي فيس سبعة مراكز ويصبح في المرتبة 33 في التصنيف العالمي الصادر الإثنين، ببلوغه أول نهائي له منذ تتويجه في دورة طوكيو عام 2024، مواصلاً خطوات عودته بعد الإصابة.

وسيشارك المصنف الرابع عشر عالمياً سابقاً في دورة دبي لفئة الـ500 نقطة، حيث يلتقي مجدداً ليهيتشكا.