الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
6 ديسمبر 2026.. أبوظبي تستضيف مسك ختام الفورمولا-1

6 ديسمبر 2026.. أبوظبي تستضيف مسك ختام الفورمولا-1
2 مارس 2026 15:49

 
أبوظبي (وكالات)

 

في ما يلي روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2026، ويقام سباق جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا-1 خلال الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل:
الجولة 1: بين 6 و8 مارس: جائزة أستراليا الكبرى، ملبورن
الجولة 2*: بين 13 و15 مارس: جائزة الصين الكبرى، شنغهاي
الجولة 3: بين 27 و29 مارس: جائزة اليابان الكبرى، سوزوكا
الجولة 4: بين 10 و12 أبريل: جائزة البحرين الكبرى، الصخير
الجولة 5: بين 17 و19 أبريل: جائزة السعودية الكبرى، جدة
الجولة 6*: بين 1 و3 مايو: جائزة ميامي الكبرى (الولايات المتحدة)
الجولة 7*: بين 22 و24 مايو: جائزة كندا الكبرى، مونتريال
الجولة 8: بين 5 و7 يونيو: جائزة موناكو الكبرى (موناكو)
الجولة 9: بين 12 و14 يونيو: جائزة كاتالونيا الكبرى، برشلونة، إسبانيا
الجولة 10: بين 26 و28 يونيو: جائزة النمسا الكبرى، سبيلبرج
الجولة 11*: بين 3 و5 يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى، سيلفرستون
الجولة 12: بين 17 و19 يوليو: جائزة بلجيكا الكبرى، سبا-فرانكورشان
الجولة 13: بين 24 و26 يوليو: جائزة المجر الكبرى، موجيورود
الجولة 14*: بين 21 و23 أغسطس: جائزة هولندا الكبرى، زاندفورت
الجولة 15: بين 4 و6 سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى، مونتسا
الجولة 16: بين 11 و13 سبتمبر: جائزة إسبانيا الكبرى، مدريد
الجولة 17: بين 24 و26 سبتمبر: جائزة أذربيجان الكبرى، باكو
الجولة 18*: بين 9 و11 أكتوبر: جائزة سنغافورة الكبرى، مارينا باي
الجولة 19: بين 23 و25 أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أوستن
الجولة 20: بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر: جائزة المكسيك الكبرى، مكسيكو سيتي
الجولة 21: بين 6 و8 نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى، ساو باولو
الجولة 22: بين 19 و21 نوفمبر: جائزة لاس فيغاس الكبرى (الولايات المتحدة)
الجولة 23: بين 27 و29 نوفمبر: جائزة قطر الكبرى، لوسيل
الجولة 24: بين 4 و6 ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى، مرسى ياس، أبوظبي

الفورمولا
أبوظبي
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
سباق الفورمولا -1
