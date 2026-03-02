6 ديسمبر 2026.. أبوظبي تستضيف مسك ختام الفورمولا-1



أبوظبي (وكالات)



في ما يلي روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2026، ويقام سباق جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا-1 خلال الفترة من 4-6 ديسمبر المقبل:

الجولة 1: بين 6 و8 مارس: جائزة أستراليا الكبرى، ملبورن

الجولة 2*: بين 13 و15 مارس: جائزة الصين الكبرى، شنغهاي

الجولة 3: بين 27 و29 مارس: جائزة اليابان الكبرى، سوزوكا

الجولة 4: بين 10 و12 أبريل: جائزة البحرين الكبرى، الصخير

الجولة 5: بين 17 و19 أبريل: جائزة السعودية الكبرى، جدة

الجولة 6*: بين 1 و3 مايو: جائزة ميامي الكبرى (الولايات المتحدة)

الجولة 7*: بين 22 و24 مايو: جائزة كندا الكبرى، مونتريال

الجولة 8: بين 5 و7 يونيو: جائزة موناكو الكبرى (موناكو)

الجولة 9: بين 12 و14 يونيو: جائزة كاتالونيا الكبرى، برشلونة، إسبانيا

الجولة 10: بين 26 و28 يونيو: جائزة النمسا الكبرى، سبيلبرج

الجولة 11*: بين 3 و5 يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى، سيلفرستون

الجولة 12: بين 17 و19 يوليو: جائزة بلجيكا الكبرى، سبا-فرانكورشان

الجولة 13: بين 24 و26 يوليو: جائزة المجر الكبرى، موجيورود

الجولة 14*: بين 21 و23 أغسطس: جائزة هولندا الكبرى، زاندفورت

الجولة 15: بين 4 و6 سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى، مونتسا

الجولة 16: بين 11 و13 سبتمبر: جائزة إسبانيا الكبرى، مدريد

الجولة 17: بين 24 و26 سبتمبر: جائزة أذربيجان الكبرى، باكو

الجولة 18*: بين 9 و11 أكتوبر: جائزة سنغافورة الكبرى، مارينا باي

الجولة 19: بين 23 و25 أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أوستن

الجولة 20: بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر: جائزة المكسيك الكبرى، مكسيكو سيتي

الجولة 21: بين 6 و8 نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى، ساو باولو

الجولة 22: بين 19 و21 نوفمبر: جائزة لاس فيغاس الكبرى (الولايات المتحدة)

الجولة 23: بين 27 و29 نوفمبر: جائزة قطر الكبرى، لوسيل

الجولة 24: بين 4 و6 ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى، مرسى ياس، أبوظبي