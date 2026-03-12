الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

هاميلتون يدعم مسؤولي الفورمولا1 قبل سباقي البحرين والسعودية

هاميلتون يدعم مسؤولي الفورمولا1 قبل سباقي البحرين والسعودية
12 مارس 2026 17:30

شنغهاي (د ب أ)
أعرب لويس هاميلتون عن دعمه لمسؤولي فورمولا1 لاتخاذ القرار «الصحيح»، بشأن السباقين المقرر إقامتهما الشهر المقبل في البحرين والسعودية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى وضع الجولتين الرابعة والخامسة من موسم فورمولا1، والمقرر إقامتهما في 12 و19 أبريل، في موضع شك كبير.
ومن المفهوم أن قرار إلغاء السباقين قد يتم اتخاذه في وقت مبكر، ربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وقبل سباق جائزة الصين الكبرى المقرر يوم الأحد المقبل، قال سائق فيراري هاميلتون، بطل العالم سبع مرات: «أعلم أن ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا1 التنفيذي، سيتّخذ القرار الصحيح لما فيه مصلحة الجميع والرياضة».
وأضاف: «أمر رائع أن يكون لديك قائد عظيم مثله». وإذا تم إلغاء السباقين، سيكون من غير المرجح أن يتم استبدالهما، ما سيترك فترة فارغ تستمر لخمسة أسابيع بين سباق اليابان في 29 مارس وجائزة ميامي الكبرى في 3 مايو.

أخبار ذات صلة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
راسل: أعطوا حقبة «فورمولا -1» الجديدة فرصة
هاميلتون
الفورمولا-1
