الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اتحاد الكرة الإسباني يلغي «ودية مصر»

18 مارس 2026 21:26

 
مدريد (د ب أ)


تواجه المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي إسبانيا ومصر أزمة حقيقية تهدد إقامتها بعد أن أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظيره المصري بصعوبة إقامة اللقاء.

أخبار ذات صلة
ميسي يشارك ستوسيل وبوينو في أغنية عاطفية
كافو يثير الجدل: نيمار أفضل من ميسي ويستحق التواجد في المونديال

ورغم أن المباراة تبدو في حكم الملغاة حالياً، لكن هناك محاولات أخيرة تبذل لإقامتها، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية. ووفقاً للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الاتحاد الإسباني هو من بادر بإرسال خطاب لترتيب هذه المباراة الودية، وبعد قبول العرض والإعلان عنه تراجع الاتحاد الإسباني عن قراره لأسباب بيروقراطية، ومع ذلك يحاول الاتحاد الإسباني حالياً إحياء المفاوضات، وحل الموقف رغم الصعوبة البالغة.
وأوضحت «ماركا» أن الإجراءات اللازمة لدخول المنتخب المصري إلى إسبانيا لم تكتمل، مما أعاد الاتحاد الإسباني إلى نقطة الصفر بخصوص هذه المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب نادي إسبانيول، وذلك بسبب تعقيدات دبلوماسية.
وفي ظل هذه المعطيات، سيقتصر برنامج المنتخب المصري الدولي على مواجهة المنتخب السعودي 27 مارس بمدينة جدة، في وقت تبدو فيه الخيارات المتاحة أمام الجانب الإسباني محدودة للغاية حالياً، حيث لا يوجد أي فريق أوروبي متاح في هذا التوقيت بانتظار خروج ثمانية فرق من ملحق كأس العالم في 26 مارس.

حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
كييزا يعود إلى «الأزوري» بعد 20 شهراً
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
