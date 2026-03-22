إنزو يقترب من الريال في صفقة تاريخية!

معتز الشامي (أبوظبي)

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، في ظل تقارير متواترة تشير إلى اقترابه من مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في صفقة قد تكون واحدة من الأبرز في سوق الانتقالات.

ومنذ نهاية عام 2025، ارتبط اسم فيرنانديز بشكل متكرر بالنادي الملكي، حيث بدأت الأنباء في الصحافة الإنجليزية قبل أن تنتقل إلى وسائل الإعلام الإسبانية، ثم الأرجنتينية، في مؤشّر واضح على اتساع نطاق الحديث عن الصفقة المحتملة. وتؤكد تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته قناة «TyC Sports»، أن اللاعب بات قريباً من مغادرة تشيلسي، مع تزايد القناعة بأن وجهته القادمة ستكون سانتياغو برنابيو.

ويسعى تشيلسي، من جانبه، لاسترداد استثماره الضخم في اللاعب، بعدما ضمّه مقابل نحو 121 مليون يورو من بنفيكا، عقب تتويجه بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين. وتشير التقديرات إلى أن النادي اللندني لن يفرّط في خدماته بأقل من 120 مليون يورو، وهو رقم قد يدفع ريال مدريد إلى التفكير في بيع بعض لاعبيه لتوفير السيولة اللازمة لإتمام الصفقة.

وفي حال إتمام الانتقال، سيحصل نادي ريفر بليت الأرجنتيني على نسبة من الصفقة تُقدر بنحو 5 ملايين يورو، وفقاً لبنود سابقة في عقد انتقال اللاعب، ولا تقتصر أسباب رغبة فيرنانديز في الرحيل على الجوانب الرياضية فقط، إذ تشير تقارير أوروبية إلى أن اللاعب يفضّل مغادرة إنجلترا لأسباب شخصية وعائلية، إلى جانب تأثره بعوامل المناخ، حيث يجد صعوبة في التأقلم مع الطقس البارد والممطر، مقارنةً بالأجواء الأكثر اعتدالاً التي اعتاد عليها.

كما يلعب العامل الشخصي دوراً إضافياً، إذ يرغب فيرنانديز في السّير على خُطى مواطنه جوليان ألفاريز، الذي أعاد ترتيب مسيرته بنجاح في العاصمة الإسبانية، ما يعزّز من جاذبية الانتقال إلى الدوري الإسباني.

ويُقدَّر سعر فيرنانديز حالياً بنحو 140 مليون يورو، ما يجعل أي تحرك من ريال مدريد لضمه مرشّحاً لأن يكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، في حال حُسمت المفاوضات بنجاح خلال الفترة المقبلة.