الدوري الإماراتي في عصر الاحتراف.. أندية «أبوظبي» تحتكر «الحذاء الذهبي»

عمرو عبيد (القاهرة)



منذ دخول الدوري الإماراتي عصر الاحتراف، لم يُغادر لقب الهدّاف «أبوظبي» على الإطلاق، إذ حصدت الأندية «الظبيانية» كل جوائز «الحذاء الذهبي»، طوال 17 عاماً، وضمنها أيضاً الموسم غير المُكتمل، 2019-2020، وبحسب الإحصائيات الحالية والمعدلات الخاصة بصراع قمة الهدافين في الموسم الجاري، من المُنتظر بقاء احتكار أندية أبوظبي المُطلق لـ«الجائزة الفردية»، بعد انحصار المنافسة بين لابا كودجو «العين» وعمر خربين «الوحدة».

وحافظ كبار هدافي أندية أبوظبي على ذلك التفوق التاريخي، رغم وجود مُنافسة شرسة من نجوم أندية دبي، وعلى رأسها الوصل، عبر فابيو ليما، الذي كان مزاحماً بقوة، وقريباً أحياناً من اقتناص لقب الهـــدّاف، مثلما حـــــــــدث في مواســــم 2015-2016، 2020-2021، و2023-2024، وكذلك محاولة مُنفردة قريبة من جانب الشارقة، عبر هدافه الأسبق، ويلتون سواريز، في نُسخة 2018-2019.

وخلال سنوات عصر الاحتراف، سيطر نجوم «الزعيم» على سباق الهدافين بصورة «خيالية»، إذ حصدوا 8 جوائز، بالإضافة إلى التاسعة غير المُكتملة في موسم 2019-2020، يليهم هدافو الجزيرة في 4 مواسم مُختلفة، مقابل 3 ألقاب لهدافي الوحدة، وذهبت جائزة وحيدة لبني ياس، في نُسخة 2010-2011، وكان بطلها السنغالي أندريه سنجور برصيد 18 هدفاً.

البداية جاءت من جانب «فخر أبوظبي»، في موسم 2008-2009، عندما فاز البرازيلي فرناندو بايانو بلقب الهداف، بـ25 هدفاً، ثم افتتح الأرجنتيني خوسيه ساند «سلسلة الزعيم» التاريخية في 2009-2010، برصيد 24 هدفاً، قبل أن يُسطّر الغاني أسامواه جيان التاريخ بـ«ثُلاثية» مُتتالية بين 2012 إلى 2014، ثم جاء الدور في الحقبة الحالية على التوجولي لابا كودجو، الذي حصد 4 ألقاب سابقة.