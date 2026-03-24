محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول نهاية الموسم



ليفربول (د ب أ)



أعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تسعة مواسم بقميص الفريق الإنجليزي. قال صلاح في فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء «لقد حان الوقت للإعلان عن قرار بالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي».

أضاف قائد منتخب مصر(الفراعنة) «أود أن أشكر النادي وجماهيره والمدينة أيضا، لقد أصبحوا جزءا من حياتي، ليفربول أكثر من مجرد ناد بل هو تاريخ وروح ونجاحات، وأمور عديدة لا تصفها الكلمات»، وتابع «أشكر كل مسؤولي النادي وكل من تعاملت معهم في ليفربول».

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي «صلاح سيغادر ليفربول بنهاية الموسم، وسيسدل الستار على مسيرته الكروية الحافلة مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2025 / 2026».

وأضاف البيان أن المهاجم المصري توصل لاتفاق مع إدارة ليفربول، ينهي به مسيرة استثنائية امتدت لتسعة أعوام في ملعب أنفيلد. وكشف صلاح عن رغبته في إعلان هذا القرار للجماهير في أقرب فرصة ممكنة، حرصا منه على الشفافية بشأن مستقبله، تقديرا واحتراما لجماهير النادي.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017، ورسخ مكانته كواحد من أعظم لاعبي النادي الإنجليزي عبر التاريخ، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

ويحل صلاح ثالثا في قائمة الهداف التاريخي لليفربول بتسجيله 255 هدفا في 435 مباراة، وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي أربع مرات، بخلال العديد من الجوائز الفردية.

وأعلن ليفربول في ختام بيانه أن صلاح يركز حاليا على ختام الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، وسيتم تكريمه في احتفال يليق به وبتاريخه على ملعب آنفيلد في وقت لاحق هذا العام.