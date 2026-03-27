لامين يامال يكتب المسيرة المذهلة!

معتز الشامي (أبوظبي)

يسير لامين يامال بخطى ثابتة نحو كتابة التاريخ من جديد هذا الموسم، مرة أخرى، بعدما تصدر في الموسم الماضي، قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإسباني، جاءت إحصائياته هذا الموسم أفضل بكثير، حيث ارتفع معدل نجاحه مقارنة بموسم 2024-2025، ما يؤكد تحسّنه المستمر وتأثيره المتزايد على أداء برشلونة الهجومي.

ويعتبر الجناح الإسباني فريداً من نوعه في هذا الجانب من أدائه. في الموسم الماضي، أنهى المسابقة بـ161 مراوغة في 35 مباراة، بمعدل 4.60 مراوغة في المباراة الواحدة.

أما هذا الموسم، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 4.72 مراوغة، وهو تحسن ملحوظ يظهر تطوره رغم ضغط المباريات واستمرار تركيز الخصوم عليه دفاعياً.

وحتى الآن، أكمل لامين يامال 118 مراوغة في 25 مباراة في الدوري الإسباني، حيث شارك في 25 مباراة من أصل 29 بعد غيابه عن 5 مباريات بين شهري سبتمبر وأكتوبر بسبب الإصابة. ومع ذلك، لا يزال يحافظ على وتيرة تسمح له بتجاوز أرقامه من الموسم الماضي، على الأقل من حيث الكفاءة.

وفي موسم 2024-25، تصدر هذه الإحصائية متقدماً على دودي لوكيباكيو (إشبيلية)، الذي أنهى الموسم برصيد 84، وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وكلاهما برصيد 82. وفي الموسم الحالي، يتصدّر جناح برشلونة التصنيف مرة أخرى، يليه البرازيلي فينيسيوس من ريال مدريد (70)، ثم الفرنسي إلى جانب فيكتور مونيوز، من أوساسونا (63)، ومن المؤشرات الأخرى على تطوره، وتحسن إحصائياته طوال الموسم، هي الدخول في فترة التوقف الشتوية في ديسمبر برصيد 69 مراوغة تراكمت خلال 5 أشهر من المنافسة. ومنذ ذلك الحين، وفي غضون 3 أشهر فقط، أضاف 49 مراوغة أخرى، ما يدل على ازدياد تأثيره الهجومي في المرحلة الحاسمة من الموسم.

لكن لامين يامال ليس مجرد لاعب مراوغ. فبينما تبقى مهارته الفردية أبرز سماته، فقد وسّع هذا الجناح نطاق مهاراته. هذا الموسم، يتألق أيضاً في جوانب أخرى، صناعة الأهداف، وخلق الفرص، والمساهمة في تسجيل الأهداف بشكل متكرر. كان تطوره عاملاً أساسياً في نتائج برشلونة المبهرة في الدوري الإسباني.