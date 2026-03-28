السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
10 آلاف لاعب في انطلاقة البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية

28 مارس 2026 16:39

 
دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع For Gamers، انطلاق البطولة الوطنية للعبة PUBG MOBILE (PMNC الإمارات، في خطوة جديدة تعزّز حضور دولة الإمارات على خريطة الرياضات الإلكترونية إقليمياً ودولياً.
وتشهد البطولة مشاركة قياسية تجاوزت 10000 لاعب ضمن 5771 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، في مؤشر واضح على النمو المتسارع للقطاع، وتزايد الاهتمام بالألعاب التنافسية على المستويين المجتمعي والاحترافي.
وتقام البطولة وفق هيكل تنظيمي متكامل، حيث انطلقت التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 29 مارس 2026، تليها مرحلة المجموعات من 4 إلى 8 أبريل، على أن تُختتم المنافسات بإقامة النهائيات الكبرى خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2026، والتي ستحدد بطل الإمارات في اللعبة.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن البطولة تمثّل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، مشيراً إلى أن حجم المشاركة يعكس الثقة المتزايدة في منظومة الرياضات الإلكترونية بالدولة.
وأضاف أن التعاون مع شركة For Gamers يسهم في تقديم بطولات بمعايير تنظيمية احترافية، مؤكداً أن الاتحاد يواصل العمل على تمكين اللاعبين وتهيئتهم للمنافسة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لصناعة الرياضات الإلكترونية.

أخبار ذات صلة
300 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الإلكترونية في تحدي حفيت
الرياضات الإلكترونية
سعيد علي الطاهر
الألعاب الإلكترونية
اتحاد الإمارات
آخر الأخبار
قطر وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي
الأخبار العالمية
قطر وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي
اليوم 17:04
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تطلق "ماراثون زايد" في قطاع غزة
اليوم 16:45
«بانشنج» يقلب التوقعات ويتوج بلقب «جودلفين مايل»
الرياضة
«بانشنج» يقلب التوقعات ويتوج بلقب «جودلفين مايل»
اليوم 16:45
10 آلاف لاعب في انطلاقة البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية
الرياضة
10 آلاف لاعب في انطلاقة البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية
اليوم 16:39
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
"الداخلية": الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي
اليوم 16:33
