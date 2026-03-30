الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توقعات بمشاركة فينيسيوس في «ودية» البرازيل وكرواتيا

30 مارس 2026 11:00

 

واشنطن (د ب أ)
أصبح من المتوقع أن يشارك البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد في مباراة كرواتيا بالتجربة الودية الثانية لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، على الرغم من مخاوف الإصابة التي تعرض لها قبل أيام قليلة.
ويأمل النادي المدريدي أن يعود فينيسيوس لصفوف الفريق بكامل لياقته للمرحلة الحاسمة من الموسم في أبريل ومايو.

شارك فينيسيوس أساسيا في خسارة البرازيل أمام فرنسا بنتيجة 1 / 2 يوم الخميس الماضي، لكنه غاب عن التدريبات في اليوم التالي بسبب آلام عضلية.
وبعد إثارة الشكوك حول جاهزيته لمواجهة كرواتيا، يبدو الآن أن فينيسيوس سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة الودية التي ستقام في أورلاندو بولاية فلوريدا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ومن المتوقع أن يلعب فينيسيوس ضد كرواتيا في إطار استعداد منتخب البرازيل بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف.
وأوضح برنامج «إل تشيرينجيتو» أن فينيسيوس عاد إلى التدريبات امس وأن مخاوف الإصابة التي تعرض لها كانت مجرد آلام بسيطوة، وستكون عدم مشاركته في مواجهة ضد زميله السابق الكرواتي لوكا مودريتش، مفاجأة كبيرة.
وبعد فترة من التراجع، استعاد فينيسيوس مستواه المعهود تحت قيادة ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الذي أشار إلى أن النجم البرازيلي ليس بعيدا عن أفضل مستوياته في مسيرته عقب ديربي مدريد، حيث سجل فينيسيوس هدفين ليساهم في فوز الريال على أتلتيكو بنتيجة 3 / 2، والحفاظ على فارق أربع نقاط مع برشلونة متصدر الترتيب.
ويبدو أيضا أن تألق النجم البرازيلي الدولي وعلاقته بأربيلوا قد أقنعا إدارة النادي المدريدي واللاعب بالمضي قدما في مفاوضات تجديد عقده.

أخبار ذات صلة
ويبقى فينيسيوس رفقة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا أفضل لاعبي ريال مدريد منذ تولي ألفارو أربيلوا قيادة الفريق، لذا فإن تتويج العملاق الإسباني بالألقاب هذا الموسم سيكون مرهونا باستمرار تألق فينيسيوس، بينما ستكون إصابته ضربة موجعة لطموحات الريال محليا وقاريا.

فينيسيوس جونيور
منتخب البرازيل
منتخب كرواتيا
كأس العالم
المباريات الودية
آخر الأخبار
الرياضة
الأخبار العالمية
علوم الدار
الرياضة
علوم الدار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©