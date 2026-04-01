الأسطورة دجيكو يحقق حلم البوسنة في عمر الـ40

روما (أ ب)

رفع إدين دجيكو، لاعب منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم، يده اليسرى ممسكاً بهاتفه، بينما كانت ذراعه اليمنى مربوطة بإحكام لحماية كتفه المصاب، لتصوير احتفالات فريق البوسنة والهرسك في وقت متأخر من الليل، بعد فوزه على إيطاليا وتأهله لكأس العالم. وابتسم دجيكو "40 عاماً" وهو يقود زملاءه في الغناء في حفلة التأهل، بينما كانوا يرتدون قمصاناً بيضاء تحمل شعار كأس العالم 2026.

وساعدت أهداف دجيكو وإلهامه المنتخب البوسني للتأهل للمرة الثانية فقط لكأس العالم كدولة كروية مستقلة منذ تفكك يوغوسلافيا في حروب إقليمية خلال طفولته. والآن، اللاعب الذي غالباً ما كان يحمل المنتخب على أكتافه يواجه سباقاً ضد الزمن لكي يشفي كتفه قبل انطلاق البطولة بعد عشرة أسابيع.

وقال سيرجي بارباريز، المدير الفني للمنتخب البوسني: "أتمنى ألا يكون إصابة دجيكو كبيرة وأن يتمكن من أن يكون معنا في كأس العالم، لأنه لا يوجد أمامه الكثير من الوقت". وأصيب دجيكو في نهاية المباراة التي بالتعادل 1/1 أمام إيطاليا، فلم يتمكن من المشاركة في ركلات الترجيح اللاحقة، لكن بقاؤه على أرض الملعب طوال الشوطين الإضافيين كان علامة على قيادته.

وفي آخر تسديدة بالمباراة، كان دجيكو متقدماً بالكرة في نصف ملعب إيطاليا، عندما أسقطه تدخل قوي من دافيدي فراتيزي. وظل دجيكو على أرض الملعب يتلقى العلاج لكتفه المصاب عند إطلاق صافرة النهاية، بينما بدأ الفريقان في الاستعداد لركلات الترجيح. الأهداف والتمريرات الحاسمة وضربات الترجيح والإلهام سجل دجيكو ستة أهداف في التصفيات، بما في ذلك هدف التعادل في الدقيقة 86 أمام ويلز في قبل نهائي الملحق يوم الخميس الماضي، ما قاد البوسنة إلى نهائي الملحق.

كما ساعد تدخله القوي عند عرضية إلى القائم البعيد في تمهيد الكرة لهاريس تاباكوفيتش لإلغاء تقدم إيطاليا، التي كانت تلعب بعشرة لاعبين، في الدقيقة 79 يوم الثلاثاء.

بعد ذلك، اضطر زملاؤه الأصغر سناً في الفريق لحمل المشعل والتغلب على حارس إيطاليا الشهير جيانلويجي دوناروما في ركلات الترجيح.

سجل المنتخب البوسني أربع ركلات ترجيح، بينما أخفق لاعبان إيطاليان. وسجلت الركلتان الأخيرتان للفريق بواسطة إسمير باجراكتاريفيتش المولود في ولاية ويسكونسن، الذي لعب مباراة واحدة لأميركا، قبل عامين قبل أن توافق الفيفا على انتقاله للبوسنة، والشاب كريم ألايبيجوفيتش. مواهب الجيل الجديد العمر الإجمالي لكل من باجراكتاريفيتش وألايبيجوفيتش هو 39 عاماً، أي أقل بعام واحد من عمر إدين دجيكو. ولم يكن ألايبيجوفيتش 18/ عاما، ولد عندما شارك دجيكو في مباراته الدولية الأولى في يوليو 2007، وبدأ سلسلة رائعة من التسجيل في 20 عاماً متتالية لبلاده. وشاهد دجيكو من على مقاعده مع ضماده على كتفه بينما تسللت ركلة الجزاء الحاسمة لباجراكتاريفيتش تحت يدي جيانلويجي دوناروما، ما أشعل احتفالات هستيرية في ملعب بيلينو بولجي الصاخب في زينيكا. وبعد تسعة مواسم لعب فيها دجيكو في إيطاليا، قضى دجيكو بعض الوقت في مواساة اللاعبين الخاسرين، بمن فيهم زملاؤه السابقون في إنتر ميلان وروما. ثم توجه إلى مقاعد المدرج الرئيسي للقاء عائلته وأصدقائه بينما اجتاحت المشاعر البلاد.