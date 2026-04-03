الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رينارد مستمر مع «الأخضر» رغم شائعات الرحيل

3 ابريل 2026 22:04

الرياض (د ب أ)
أكدت تقارير صحفية فرنسية أن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب «الأخضر» السعودي لكرة القدم، سيستمر في منصبه، على الرغم من الشائعات حول رحيله، حيث سيقود المنتخب في كأس العالم للمرة الثانية، عندما تنطلق البطولة في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، وهي البطولة الثالثة على التوالي له كمدرب.
وخلال فترة العطلة الدولية الأخيرة، ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن المدير الفني الفرنسي قد ترك منصبه قبل مباراة صربيا الودية يوم الثلاثاء، والتي انتهت بخسارة السعودية 1/ 2، حيث عبّر رينارد بنفسه أيضاً عن عدم يقينه بشأن مستقبله، لكن المؤكد أنه سيبقى مدرباً للمنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة، بعدما قاد السعودية في النسخة الماضية، والمغرب في 2018.
ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن مصدر مقرب للغاية من رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، الذي يملك ثقة كبيرة في المدرب الفرنسي، أنه تناقش مع المدير الفني بشأن طموحات المشاركة في المونديال، والسعي للتأهل عن المجموعة الصعبة التي تضم أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر، علماً بأن عقد رينارد ينتهي مع ختام البطولة.

