الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

9 ضوابط لشراء تذاكر مباريات منتخب مصر في المونديال.. تعرف عليها

7 ابريل 2026 21:02


القاهرة (د ب أ)
أعلن اتحاد الكرة عن أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في الدور الأول من بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وأوضح البيان الصادر اليوم الثلاثاء أسعار تذاكر مباريات مصر في مرحلة المجموعات، حيث تراوحت أسعار تذاكر المباراة الأولى أمام بلجيكا يوم 15 يونيو بين 200 و440 و550 دولاراً. أما مباراة نيوزيلندا المقرر لها يوم 21 من الشهر ذاته، تتراوح أسعارها بين 155 و420 و500 دولار للدرجات الثالثة والثانية والأولى، وبشأن مباراة الجولة الثالثة بين مصر وإيران يوم 26 يونيو، تتراوح أسعارها بين 200 و440 و550 دولاراً للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
كما أشار اتحاد الكرة المصري في بيانه إلى تسعة ضوابط بشأن آلية بيع تذاكر المباريات، أولها أن التذاكر ستكون مخصصة للجماهير المصرية فقط ولا تعد مستنداً للحصول على تأشيرات الدخول للدول المستضيفة، وثانيها تخصيص 4 تذاكر فقط بحد أقصى لكل فرد.
وتابع أنه سيتم تخصيص التذاكر وفقاً لأسبقية سداد قيمتها وقيمة التذاكر غير مرتدة والأولوية للذين يحملون تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، وسيستقبل الاتحاد طلبات الحجز والسداد بمقره بمدينة 6 أكتوبر يومياً ونوه اتحاد الكرة المصري أيضاً إلى أن الراغب في الحجز سيقوم بتعبئة طلب شراء التذاكر وفقاً لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع، وسيتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأميركي من خلال الحساب البنكي للاتحاد، تمهيداً لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأكد أيضاً أنه ستتم إجراءات الحجز والسداد خلال الفترة من 14 أبريل الحالي وحتى 24 من الشهر نفسه، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب، سيتم إرسال التذاكر المشتراة على البريد الإلكتروني الشخصي لمشتري التذكرة، وستطبق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن تذاكر المباريات.

 

الكرة المصرية
منتخب مصر
كأس العالم
المونديال
اتحاد الكرة المصري
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©