الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
نيوزيلندا تستعيد الهداف التاريخي قبل كأس العالم

9 ابريل 2026 12:25

لندن(رويترز)
من المقرر أن يعود كريس وود إلى ​الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في خطوة تشكل دفعة معنوية وفنية ⁠كبيرة لكل من منتخب نيوزيلندا ​وناديه نوتنجهام فورست، قبل أشهر ​من ‌انطلاقة منافسات كأس ⁠العالم ​لكرة القدم.
وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً قد ابتعد عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي إثر إصابة في ‌الركبة، قبل أن يخضع لجراحة في ديسمبر، ليبدأ ​بعدها مرحلة التعافي.
وأكد مدرب نوتنجهام فورست فيتور بيريرا جاهزية وود للعودة إلى المنافسات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ‌قبل مباراة ذهاب ​دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام بورتو اليوم الخميس.
وقال بيريرا "لقد بدأ التدرب مع الفريق، وهو ​جاهز ‌للمشاركة ⁠في المباراة". ويُعد ‌وود الهداف التاريخي ‌لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفاً، وكان ضمن صفوف المنتخب ⁠في مشاركته الأخيرة في نهائيات ​كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا. وأوقعت القرعة نيوزيلندا في المجموعة السابعة بكأس العالم، حيث ستواجه منتخبات بلجيكا ومصر ​وإيران في يونيو.

