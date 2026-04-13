الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
استاد آل مكتوم يحتضن نهائي «كأس الاتحاد»

13 ابريل 2026 16:40

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
حدد اتحاد الكرة السادسة مساء السبت المقبل موعداً لإقامة نهائي «كأس الاتحاد» لموسم 2025-2026، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، والذي يجمع فريقي حتا من دوري الدرجة الأولى و365 متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية.
وكان الفريقان قد بلغا المباراة النهائية بعد مشوار لافت، حيث تأهل حتا بفوزه على الحمرية 3-1 في نصف النهائي، فيما واصل 365 مفاجآته بتفوقه على مودرن سبورت 2-1، ليضرب الطرفان موعداً مرتقباً على اللقب.
وتحمل المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً، في ظل طموح حتا لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، مقابل سعي 365 لمواصلة رحلته الاستثنائية والتتويج بأول ألقابه في البطولة.
وتعود بطولة «كأس الاتحاد» إلى الواجهة هذا الموسم بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، حيث شهدت النسخة الحالية مشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى في الأدوار الإقصائية.

