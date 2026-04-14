منتخب الرأس الأخضر يكشف عن قميصه في كأس العالم



برايا (د ب أ)



تقدم منتخب الرأس الأخضر خطوة هامة في استعداداته لمشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام، وذلك بالكشف عن قميص الفريق الرسمي، الذي سيخوض به مبارياته في المونديال.

وكشف موقع (أفريكان سوكر) الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن قميص منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم هذا الصيف بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يجمع بين الهوية الوطنية والتصميم العصري والطموح الكروي المتنامي.

تم تقديم القميص الجديد في فعالية خاصة نظمتها السلطات الكروية في البلاد، بحضور لاعبين ومسؤولين ومشجعين، اجتمعوا ليشهدوا ما وصف بأنه «عهد بصري جديد» لمنتخب الرأس الأخضر.

ويمثل هذا الإعلان علامة فارقة أخرى في مسيرة منتخب الرأس الأخضر المتصاعدة على الساحة الكروية العالمية، حيث تم تصميم القميص بألوان زرقاء مميزة للبلاد، ويتضمن تفاصيل دقيقة مستوحاة من المحيط الأطلسي والتراث البحري للأرخبيل.

وتبرز اللمسات الذهبية على الحواف، رمزاً للوحدة والطموح، بينما يتوسط القميص شعار عصري بسيط.

وصرح مسؤولون من اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم بأن التصميم يهدف إلى تجسيد الأصالة والحداثة معاً، بما يتماشى مع الرؤية الرياضية طويلة الأمد للبلاد.

ويأتي الكشف عن القميص الجديد في وقت يواصل فيه منتخب الرأس الأخضر تعزيز برنامجه الدولي، حيث يسهم الاستثمار المتزايد في تنمية المواهب الشابة واستقطاب المواهب من الخارج في بناء فريق أكثر تنافسية.

ولاقى إطلاق القميص الجديد للمنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) ترحيباً حاراً من الجماهير، ممزوجاً بالفخر والتفاؤل، حيث أشادت وسائل التواصل الاجتماعي بتصميمه الأنيق وألوانه الرمزية.

يشار إلى أن قرعة مرحلة المجموعات للمونديال، أوقعت منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة برفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والمملكة العربية السعودية.