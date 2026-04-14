نادي العين يشارك في بطولة الدوري الدولي تحت 19 عاماً بالمغرب

14 ابريل 2026 15:15

 
العين (وام)
يشارك نادي العين في النسخة الثامنة من بطولة الدوري الدولي تحت 19 عاماً، التي تستضيفها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في المملكة المغربية، من 22 إلى 26 أبريل الجاري، بمشاركة 16 فريقاً يمثلون 13 دولة من أربع قارات.
ويمثل نادي العين قارة آسيا إلى جانب أكاديمية أسباير القطرية، في بطولة تشهد حضور نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية، من بينها فياريال الإسباني، ألكمار الهولندي، ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست الإنجليزيان، بالميراس البرازيلي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، موناكو الفرنسي، هايدوك سبليت الكرواتي، فيتوريا جيماريش البرتغالي، إلى جانب أكاديمية محمد السادس، الفتح الرياضي ونهضة بركان من المغرب، وكومو الإيطالي، وستاد رين الفرنسي.
ويخوض الفريق منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه بوكا جونيورز الأرجنتيني، ألكمار الهولندي، ونوتنجهام فورست الإنجليزي، والتي تُعد من أقوى مجموعات البطولة نظراً لما تضمه من مدارس كروية متنوعة وتاريخية على مستوى تطوير المواهب.
وتأتي مشاركة العين في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير المواهب الشابة، من خلال إتاحة فرص الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة وعلى مستوى تنافسي عالٍ، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين.
وتشهد البطولة في نسختها الحالية زيادة عدد الفرق المشاركة من 12 إلى 16 فريقاً، في خطوة تعكس اتساع نطاقها الدولي وتعزيز مكانتها ضمن أبرز البطولات المخصصة للفئات السنية على مستوى العالم.
وتوفّر البطولة منصة تنافسية متقدمة تتيح للاعبين الشباب اكتساب الخبرات، والاطلاع على أساليب لعب مختلفة، في بيئة احترافية تسهم في إعدادهم لمتطلبات كرة القدم الحديثة.
 

