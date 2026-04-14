بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تنطلق السبت

14 ابريل 2026 17:30

 
أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن تنظيم النسخة الـ8 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، يومي 18 و19 أبريل الجاري، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، في ظل الاهتمام الكبير بتطوير هذه الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى الدولة.
وشملت التحضيرات مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، ضمن نهج متكامل يهدف إلى توفير بيئة تنافسية رفيعة المستوى، تتيح تقييم الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين، وتعزّز المنافسة بشكل مستدام.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة لمئات اللاعبين ضمن عدة فئات عمرية، تشمل الأشبال D (11/10 عاماً)، والناشئين C (13/12عاماً)، والناشئين B (15/14 عاماً)، والشباب A (17/16 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، بما ينسجم مع المسار المعتمد للمنافسات لدى الاتحاد، ويسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الفئات العمرية ضمن منظومة تطوير متكاملة.
وأكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في الدولة يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية قدرات الأجيال وصقل مواهبهم، مشيراً إلى أن البطولة تواصل تحقيق تطور ملحوظ عاماً بعد عام من حيث عدد المشاركين ومستوى المنافسة.
وأضاف أن الإقبال المتنامي على رياضة الفنون القتالية المختلطة يعكس وعياً متزايداً بأهميتها في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات، مؤكداً أن دعم هذه البطولات يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في الرياضات القتالية.

