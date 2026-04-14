الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
«توك أوف نيويورك» يعزز حظوظه في الجينيز الإنجليزي

«توك أوف نيويورك» يعزز حظوظه في الجينيز الإنجليزي
14 ابريل 2026 21:00


عصام السيد (أبوظبي)

عزز الحصان «توك أوف نيويورك» لجودلفين، بقيادة ويليام بيوك المرشح الأبرز للفوز بالسباق الكلاسيكي، حظوظه في سباق «2000 جينيز» الإنجليزي، عندما حقق فوزاً ساحقاً في سباق «1400 متر» المشروط في نيوماركت.
وخسر المهر، الذي يدربه تشارلي أبلبي، في أول مشاركة له هذا العام في دبي، لكنه ظهر بمستوى أفضل في بريطانيا، حيث تقدم المرشح الأوفر حظاً بنسبة 8-11 على طول مضمار «رولي مايل» بقيادة ويليام بويك ليفوز على «لوست سيجنال».
وكان ابن «ووتون باسيت» ثاني المرشحين للفوز بسباق «2000 جينيز» خلف «بو إيكو» قبل الفوز، وقامت بيت واي لاحقاً بتخفيض نسبة فوزه إلى 4-1 (من 6)، وسينتظر أبلبي حتى نهاية الأسبوع قبل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته المحتملة لسباق كلاسيك الشهر المقبل في نيوماركت.
وقال ابلبي لقناة ريسنج تي في: «وضعنا غطاء الرأس بعد سباق دبي، وخفضنا مسافة السباق إلى سبعة فورلونغ (1400 متر)، وشعرت أن الجمع بين الأمرين سيساعده على التأقلم، وقد رأينا ذلك اليوم».
«درّبناه وهو يرتدي غطاء الرأس، ويمكنك أن ترى أنه يخفف من حدّته قليلاً، وعندما تزيل الغطاء، ستجد أنه حصان مختلف تماماً، إنه مرشح بقوة لسباق جينيز.
وبينما يمتلك أبلبي العديد من الخيول المرشحة بقوة للفوز بسباق 2000 جينيز، بما في ذلك «هيدن فورس» و«كينجز تريل»، فقد رشّح وكلاء الشركات «توك أوف نيويورك» كأبرز المرشحين، وكان ويليام بويك سعيداً بتحسّن أداء المهر بعد فترة مضطربة قضاها في دبي.

