فاز على تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي يصعد لربع نهائي «نخبة آسيا»

14 ابريل 2026 21:11

 

معتز الشامي (أبوظبي)
تأهل فريق شباب الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على فريق تراكتور الإيراني، ليضرب موعداً مع بوريرام التايلاندي السبت المقبل، في البطولة المجمعة التي تستضيفها جدة حتى الدور النهائي للبطولة، وسجل أهداف «الفرسان» كل من يوري سيزار بالدقيقة 65 من ركلة جزاء، سعيد عزت الله بالدقيقة 80، ماتيوس ليما 90+8.
وبهذه النتيجة يعود الفرسان إلى هذه المرحلة من البطولة منذ نسخة عام 2015 عندما وصل إلى الدور النهائي وحل وصيفا خلف جوانزو الصيني.
شهدت المباراة مستوى متبايناً من «الفرسان»، حيث غابت الفاعلية الهجومية خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، كما لم يقدم شباب الأهلي الأداء المتوقع خلال الـ 45 دقيقة الأولى، وتبدل الحال مع انطلاقة الشوط الثاني الذي شهد فاعلية هجومية وانتشاراً في العمق الدفاعي لفريق تراكتور الذي تراجع للدفاع، قبل أن يتمكن سردار أزمون من اكتساب ركلة جزاء بالدقيقة 65 نال حارس تراكتور علي رضا بسببها بطاقة حمراء، ليسجل يوري سيزار هدف التقدم، ويمنح الأحمر السيطرة الكاملة على مجريات اللعب ليعزز سعيد عزت اللي بالهدف الثاني في الدقيقة 80 ثم ليما في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

