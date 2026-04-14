مدرب «فرقة ميسي» يرحل عن تدريب إنتر ميامي

ميامي (أ ب)

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي اليوم الثلاثاء رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن منصب المدير الفني للفريق، وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد أربعة أشهر فقط من قيادة ماسكيرانو لرفاق ليونيل ميسي لتحقيق لقب كأس الدوري الأميركي.

وأوضح إنتر ميامي في بيانه أن ماسكيرانو، الذي زامل ليونيل ميسي سابقا في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني قبل أن يتولى تدريبه، قرر مغادرة منصبه لأسباب شخصية.

وقال ماسكيرانو في بيان صادر عن إنتر ميامي «أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعها في شخصي، وكل موظف في المنظومة على الجهد الجماعي المبذول، وأخص بالشكر اللاعبين الذين جعلوا في إمكاننا أن نعيش لحظات لا تنسى».

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من أسبوعين من افتتاح إنتر ميامي لملعبه الجديد بالقرب من مطار ميامي الدولي، وهو الملعب الذي شهد تعادل الفريق في أول مباراتين خاضهما عليه.