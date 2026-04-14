الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شرطة دبي» يحرز لقب بطولة قرية الإمارات لالتقاط الأوتاد

14 ابريل 2026 23:28


أبوظبي (وام)
اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة قرية الإمارات العالمية للقدرة لالتقاط الأوتاد الثانية على ميادينها بالوثبة، بمشاركة 45 فارسا وفارسة، يمثلون 11 فريقاً.
وأسفرت منافسات الفرق عن فوز فريق شرطة دبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققا 343 نقطة، وأحرز فريق «الذيب ب» المركز الثاني والميدالية الفضية، برصيد 323 نقطة، وجاء فريق «الوليد ب»، ثالثا محرزا البرونزية برصيد 288.5 نقطة.
وشهدت منافسات الفردي فوز الفارس محمد علي شبيلي من فريق الوليد بالمركز الأول والميدالية الذهبية محرزا 79 نقطة، وحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني الفارس سيف الإسلام بلوش من فريق «بي تي كي»، برصيد 92.5 نقطة، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للفارس عيسى عبدالمجيد البلوشي من فريق خيالة شرطة دبي، برصيد 92 نقطة.
وأكد راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن البطولة حققت نجاحا كبيرا بعد استئناف المنافسات، بمشاركة كبيرة من جميع أنحاء الدولة، مثنيا على جهود قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في استضافة البطولة الثانية في الموسم، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لنجاحها.
وأشار إلى أن الفعالية المقبلة ستقام في إمارة دبي وتحمل اسم «بطولة سيح السلم لالتقاط الأوتاد» يومي 20 و21 أبريل الجاري على أن يتم فتح باب التسجيل غدا للمشاركة فيها.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©