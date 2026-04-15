جريزمان يحلم بهدايا الجماهير

مدريد(أ ف ب)

يريد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان "الاستمتاع بالمباريات المتبقية" التي سيخوضها مع أتلتيكو مدريد الذي سيغادره في نهاية الموسم الحالي، بعدما تأهل معه الثلاثاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الخسارة 1-2.

وقال جريزمان (35 عاما) لقناة "كانال +" بعد التأهل على حساب برشلونة (2-0 ذهاباً و1-2 إياباً) "هذا هو أتلتيكو، المعاناة حتى صافرة النهاية، العمل معاً، الركض معاً مع الجماهير التي تدفعنا إلى الأمام، هذا أمر استثنائي".

وبينما يستعد للانتقال الموسم المقبل إلى الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم مع نادي أورلاندو، شدد على رغبته في "الاستمتاع بالمباريات المتبقية"، بدءًا من نهائي كأس الملك السبت أمام ناديه الأم ريال سوسييداد، وأن يهدي الجماهير لقبين قبل رحيله.

وأضاف "منذ يناير، استعدت مكاني في الملعب، ألعب أكثر مما كنت عليه في بداية الموسم، وأستمتع كثيراً".