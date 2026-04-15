فليك: برشلونة «الشاب» عليه أن يتعلّم من إخفاقه

15 ابريل 2026 12:45

مدريد (أ ف ب)
أُقصي برشلونة الإسباني الثلاثاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم فوزه على مواطنه أتلتيكو مدريد 2-1، لكن مدربه الألماني هانسي فليك رأى أن فريقه "كان يستحق التأهل إلى نصف النهائي"، معتبراً في الوقت عينه أنه يجب أن "يتعلّم" من هذا الإخفاق للعودة أقوى في العام المقبل.
وقال فليك "قدمنا شوطا أول رائعاً. من الواضح أننا كان يجب أن نسجل عدداً أكبر من الأهداف. صنعنا الكثير من الفرص، وفي النهاية استقبلنا هدفا لم يكن ينبغي أن نتلقاه. لكنني فخور جداً بسلوك هذه المجموعة وذهنيتها".
وأضاف "نحن محبطون بالطبع. على مدار مباراتي الذهاب والإياب، أعتقد أننا كنا نستحق بلوغ نصف النهائي. الجميع حزين، لأن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو حلمنا جميعاً. لكن علينا تقبُل هذه النتيجة، وسنعود أقوى".
وأقرّ المدرب الألماني الذي لم يرغب في التعليق على التحكيم خلافاً لمباراة الذهاب، بأن فريقه "شاب" وأن أمامه "الكثير مما يجب تحسينه"، مشدداً في المقابل على ضرورة إعادة التركيز الآن على سباق اللقب في الدوري الإسباني.
وفي ما يتعلق بالبطاقة الحمراء الجديدة التي تلقاها إريك جارسيا، بعد طرد باو كوبارسي في مباراة الذهاب، اعتبر فليك أن لاعبيه يجب أن "يتعلّموا من مثل هذه الأمور" ليصبحوا أفضل.
ومن جهته، قال القائد الهولندي لبرشلونة فرنكي دي يونج في المنطقة المختلطة، إن العملاق الكتالوني "سيطر على المباراتين، حتى وهو يلعب بعشرة لاعبين"، معرباً فقط عن أسفه لأن "الحظ لم يكن في صفنا".
وأضاف "علينا أن نواصل التطور. أنا واثق من أنه إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، ومع هذا الفريق وفكرة اللعب هذه، فستميل الأمور في لحظة ما لمصلحتنا".

 

