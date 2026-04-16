أرتيتا يشيد بشخصية أرسنال

لندن (أ ف ب)

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، أن تأهل فريقه الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يثبت امتلاك فريقه الشخصية اللازمة للتعامل مع الضغط المتزايد، في سعيه لإنهاء صيام عن الألقاب دام ستة أعوام.

وجاء تأهُل فريق أرتيتا إثر خوض إياب مقلق في ربع النهائي أمام سبورتينج البرتغالي، بعدما تمسّك بتعادل سلبي منحه الفوز 1-0 في مجموع المباراتين.

وظهر «المدفعجية» بأداء متواضع على ملعب الإمارات، لكن سبورتينج عجز عن استغلال ذلك، إذ كانت أخطر فرص الضيوف عبر تسديدة «على الطاير» للموزامبيقي جيني كاتامو ردّها القائم في الشوط الأول.

وجاء ذلك في أحدث سلسلة من العروض الباهتة لأرسنال الذي خسر ثلاث مباريات من آخر خمس له في مختلف المسابقات، مقابل انتصار واحد فقط.

لكن أرتيتا أصرّ على أن قدرة فريقه على انتزاع نتيجة حاسمة جديدة، رغم الأداء غير المقنع، تؤكد أن الروح والرغبة لا تزالان قويتين، في ظل الانتقادات التي تطال ما يُنظر إليه على أنه ضعف ذهني.

وقال أرتيتا الذي يواجه فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي: «لسنا مثاليين، ونعترف بذلك، لكن هناك قيمة في ما قدمه اللاعبون».

وأضاف: «رسالتي كانت الامتنان للجهد الذي بذلوه. كان هناك عمل كبير. اضطررنا للقيام بذلك بطريقة خاصة جداً، مع غياب عدد من اللاعبين المهمين. امتلكنا الكثير من العناصر المهمة لتحقيق النتيجة. الأمر يتعلق بكيفية المنافسة، وعندما تحاول الفوز بالألقاب فهذا ما تحتاج إليه».

وفي ظل غياب بوكايو ساكا والنرويجي مارتن أوديجارد والهولندي ييورين تيمبر بداعي الإصابة، أشاد أرتيتا بقرار ديكلان رايس خوض المباراة أمام سبورتينج رغم عدم قدرته على المشاركة في التدريبات الثلاثاء.

وجسّد الأداء القتالي لرايس الذهنية التي يطالب بها أرتيتا لاعبيه.

وأكمل المدرب الإسباني «بالتأكيد، خصوصاً في لحظات الصعوبة أو عندما كنّا نفقد الكرة. ديكلان كان منهكاً. لم تكن لديه أي فرصة للعب. لم يكن يشعر بحال جيدة على الإطلاق، لكنه لعب 94 دقيقة. إنه قائد رائع ولاعب كبير بالنسبة لنا».

وتابع: «أتمنى لو كنّا نصوّر فيلماً وثائقياً عن أرسنال هذا الموسم، حينها سترون كل ما حدث خلال الساعات الـ48 الماضية. من طريقة حديث الناس، قد تعتقد أن أرسنال في المركزين الأخيرين».