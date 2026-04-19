العضلة الضامة تبعد جنابري عن البايرن ومنتخب ألمانيا

19 ابريل 2026 11:30

 

برلين (رويترز)
أعلن نادي بايرن ميونيخ أن مهاجمه جنابري سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة بتمزق في العضلة ⁠الضامة، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباريات ​مهمة للفريق البافاري، سواء في دوري أبطال أوروبا أو كأس ألمانيا هذا الشهر.
وقد تؤثّر ⁠الإصابة ​أيضاً على فرص اللاعب، البالغ من العمر 30 عاماً، في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني لخوض كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل. وكان جنابري ضمن التشكيلة الأساسية في كل من المباريات الودية الدولية الأخيرة ضد سويسرا وغانا في مارس.
وقال النادي في ​بيان: «سيغيب سيرجي جنابري عن بايرن ميونيخ لفترة طويلة، أصيب لاعب خط الوسط المهاجم بتمزق في العضلة الضامة في فخذه اليمنى. جاء ذلك نتيجة فحص أجرته الإدارة الطبية في بايرن ‌ميونيخ».
ومن المقرر أن يعلن ​مدرب المنتخب الألماني تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم يوم 12 مايو المقبل.
وتلعب ألمانيا في ​المجموعة الخامسة بكأس العالم ⁠مع الإكوادور وكوراساو ‌وساحل العاج. وتُوجت ألمانيا ‌لآخر مرة باللقب العالمي عام 2014.
ويسعى بايرن، متصدر الدوري الألماني، إلى تحقيق ⁠ثلاثية من الألقاب إذ يواجه باير ليفركوزن في ​قبل نهائي كأس ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، ويخوض مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم 28 أبريل المقبل.

"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
