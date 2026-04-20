مدرب شباب الأهلي: هدفنا الوصول إلى نهائي «نخبة آسيا»



معتز الشامي (أبوظبي)

أكد البرتغالي باولو سوزا فخره وسعادته بتمثيل الإمارات وفريق بحجم شباب الأهلي في بطولة بقيمة دوري أبطال آسيا للنخبة، والوصول إلى نصف النهائي، وأضاف: «سعيد بأن نكون بين أفضل وأقوى 4 فرق في قارة آسيا، لكننا لا نريد أن ينتهي مسارنا إلى هذا الحدّ، وهدفنا هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة».

وعن مواجهة فريق ماتشيدا في نصف النهائي غدا في جدة قال: «هو فريق متميز ويلعب ككتلة واحدة، سواء أفراد أو بشكل جماعي، ولديه هجوم سريع، خصوصاً في المرتدات، وأنا شخصياً من المشجعين لأسلوب الكرة اليابانية التكتيكية السريعة التي تتمتع أيضاً بالانضباط التكتيكي والدفاعي، ونحن نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً في المرتدات التي حسم بها مباريات كبيرة، الأمر الذي يتطلب ضرورة الحذر من لاعبي فريقي، وعلى لاعبي شباب الأهلي أن يتمتعوا بإلهام كبير في صناعة الفرص وتسجيلها»

وأضاف: «ماتشيدا تأهل متصدراً لمجموعة الشرق ومدربه يعرف ماذا يحتاج بالتحديد لكل مباراة، ووصوله لهذه المرحلة ليس أمراً بالصدفة، ولكن يعني أنه فريق منظّم ويمتلك أسلحة مميزة في كل الخطوط، وعلينا القتال على كل كرة أمام الفريق الياباني».

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم: «نحن نمتلك لاعبين مميزين، ولدينا أكثر من 10 لاعبين شاركوا في المباراة الماضية متوسط أعمارهم 22 عاماً، لأول مرة يشاركون في ربع نهائي قاري، وهو ما يعني أننا نمتلك فريقاً للمستقبل، ولدينا تطور كبير على المستوى الفني أيضاً في مختلف المراكز، ونعلم أننا سنواجه خصماً كبيراً ويتمتع بكفاءة هجومية متطورة، ولاعبين متطورين على المستوى الفردي، ويمثّل الكرة اليابانية التي أعتبرها مثالاً يُحتذى به في النزاهة والتطور المستمر، ونعلم أنها لن تكون مباراة سهلة بأي حال من الأحوال غداً، وعلينا أن نكون في حالة تركيز كبيرة»

وعن تحضيره للقاء المرتقب غداً، قال: «سنقوم اليوم بالتحضير للمباراة، بسبب ضيق الوقت، حيث كانت تدريبات أمس للاستشفاء فقط، ونعلم أن ماتشيدا فريق مرشح للبطولة، وهو أظهر ذلك منذ البداية، وسوف نقاتل من أجل بلوغ النهائي وتحقيق تطلعات جماهيرنا».

وفيما يتعلق بمشاركة سردار في المباراة، قال: «الأمر يعود لنا في الجهاز الفني، ونحن مَن سيحدّد مشاركة اللاعبين الأساسيين في المباراة».