بسبب شكوى شباب الأهلي.. اجتماعات «الحكام» و«القانونية» تسبق الانضباط

22 ابريل 2026 14:51

معتز الشامي (أبوظبي) 
تلقّت لجان الاتحاد الآسيوي العاملة، شكوى شباب الأهلي مساء أمس، عقب المباراة، حيث طالب مُمثل دورينا في احتجاجه بضرورة إعادة المباراة لارتكاب طاقم التحكيم، خطأً فادحاً في تنفيذ قانون كرة القدم، ما يستدعي إعادتها، وشدّد على الشِّق المستعجل في نظر الشكوى، وذلك حتى يتسنى للفريق اتخاذ قرار بالعودة إلى الدولة من عدمها، حيث مدّدت شركة الكرة، بقاء الفريق لحين الفصل في الاحتجاج المُقدَّم.
وعلِم «الاتحاد الرياضي»، أن اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي قد عقدت اجتماعاً صباح اليوم، بالإضافة لإدارة الحكام، لتقديم تقرير نهائي حول الواقعة، بعدما طالبت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، بضرورة تسلم التقرير في موعد أقصاه مساء اليوم، لبحث الشكوى ونظر القضية ومن ثم سرعة إصدارة القرار، والمفترض أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، مساء اليوم أو في الغد على أقصى تقدير.
فيما سيتقدم طاقم التحكيم بتقريره حول المباراة وواقعة إلغاء الهدف، بالإضافة لأسباب منح أكثر من لاعب في شباب الأهلي البطاقة الحمراء، لاسيما حمد المقبالي، والمتوقع أن تتم إدانته في تقرير الحَكم بسوء السلوك.
فيما تشير المتابعات إلى أن لائحة الانضباط الآسيوية، تبيح للجنة، طلب الاستماع لتسجيل المحادثة الخاصة بطاقم الفار مع الحكَم الأسترالي إيفانز، والتي أدت إلى اتخاذه قرار إلغاء الهدف، وذلك من الإجراءات القانونية المرجّحة في ظل حالة الجدل بشأن الواقعة التي تنظرها اللجنة.

