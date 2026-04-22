فان دايك: يجب توجيه هذا السؤال إلى المسؤولين في ليفربول!



لندن (د ب أ)

تعزّزت فرص ليفربول في المشاركة في دوري أبطال أوروبا بفضل نتائج الجولة الأخيرة، لكن قائد الفريق فيرجيل فان دايك يقول إن هذا ليس معياراً يجب أن يقاس به النادي، ورغم أن احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى، قد يُعد نتيجة إيجابية في نهاية موسم مخيّب للآمال لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن فيرجيل فان دايك أكد أن الفريق لا يمكنه التفكير بهذه الطريقة.

وقال فان دايك: «الواقع أننا سنخوض خمس مباريات أخرى، وعلينا أن نحاول حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد هذا ليس المستوى الذي أتوقعه أو أطمح إليه كلاعب في ليفربول، أن يكون الهدف مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وأنهى الفوز في مباراة الديربي على إيفرتون سلسلة من أربع هزائم في آخر خمس مباريات، بما في ذلك الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وسيكون تقديم أداء جيد في مباراة السبت أمام كريستال بالاس، الذي يضع نصب عينيه أيضاً قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، أمراً حاسماً قبل التوجه إلى ملعب أولد ترافورد في الأسبوع التالي.

وسجل كل من فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح هدفي الفريق أمام إيفرتون، لكن مع اقتراب المدافع الهولندي، الذي سيبلغ 35 عاماً في يوليو المقبل، من دخول العام الأخير في عقده، ورحيل صلاح -إلى جانب آندي روبرتسون- في يوليو، فإن الفريق سيفقد قدراً كبيراً من الخبرة.

وعند سؤاله عما إذا كان الفريق بحاجة إلى إعادة بناء، قال فيرجيل فان دايك: «يجب توجيه هذا السؤال إلى المسؤولين في الإدارة العليا».

وأضاف: «مجموعة القادة في الفريق تتفكك، من حيث رحيل اللاعبين، لذلك على بقية اللاعبين التقدم وتحمل المسؤولية، ومعرفة ما سيفعله المسؤولون عن اتخاذ القرار. لكنني واثق من أن الجميع يملك النوايا الصحيحة، لجعل ليفربول فريقاً قادراً على المنافسة، ونأمل ألا نمر بموسم مثل الذي نعيشه حالياً مرة أخرى».