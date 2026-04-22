منتخب اليد يشارك في «آسيوية الشباب» بالصين

منتخب اليد يشارك في «آسيوية الشباب» بالصين
22 ابريل 2026 23:11


دبي (وام)
أعلن اتحاد كرة اليد، مشاركة المنتخب الوطني للشباب في منافسات البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد للشباب، المقررة في مدينة تشوزو الصينية، من 15 إلى 26 يوليو المقبل، والمؤهلة بدورها إلى بطولة العالم للشباب لكرة اليد 2027.
وأكد المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد اليد، أن الاستعداد للمشاركة في الحدث سيكون من خلال إقامة العديد من المعسكرات خلال الفترة المقبلة للمنتخب الوطني، وإشراك لاعبين من منتخب الشباب مع المنتخب الأول في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقررة بالدوحة خلال مايو المقبل.
ونوه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد عكف، منذ توليه المهمة خلال الدورة الانتخابية الحالية، على دعم وتطوير فرق المراحل السنية بمختلف الأندية، ورفع أعداد اللاعبين المنتسبين لها، وهو ما تحقق خلال الموسم الجاري، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على مستوى وعدد مسابقات هذه المراحل خلال الموسم المقبل، وكذلك المنتخبات الوطنية.
وفيما يتعلق بزيادة عدد أندية فرق الرجال، أكد المهندس سعود إبراهيم صالح أن اتحاد اليد يواصل عمله من أجل رفع عدد الأندية، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الموسم بعد القادم.
وشدد على أن الهدف الرئيسي منذ بداية عمل المجلس هو تطوير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، مؤكداً أن العمل يسير وفق استراتيجية واضحة، مع وجود خطوات تحسينية ملموسة، رغم الحاجة إلى بعض الوقت لبناء منتخبات قوية وقادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية.

