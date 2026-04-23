עדד اليوم
أغلى الفرق الغائبة عن «الأبطال».. تشيلسي يقترب من تحطيم رقمه!

23 ابريل 2026 09:07

معتز الشامي (أبوظبي)
استمرت سلسلة نتائج تشيلسي السيئة، حيث مني بهزيمة ساحقة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعني أن البلوز قد حقق 5 هزائم متتالية في البريميرليج دون تسجيل أي هدف، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1912. ورغم إنفاق النادي أكثر من ملياري يورو منذ بداية العقد الحالي، إلا أن التأهل لدوري أبطال أوروبا بات بعيد المنال.
بينما فرصتهم الوحيدة الآن على الأرجح هي احتلالهم المركز السادس، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس ويفوز بالدوري الأوروبي، ما يمنح الدوري الإنجليزي الممتاز مقعداً إضافياً في دوري أبطال أوروبا.
و يحتل تشيلسي حالياً المركز السابع، لكن قد يتراجع إلى المركز الحادي عشر بنهاية الأسبوع. إذا فشل في التأهل، وهو أمر يبدو مرجحاً للغاية في هذه المرحلة، فسيكسرون رقمهم القياسي كأغلى فريق يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتبلغ القيمة السوقية الحالية لفريق تشيلسي 1.16 مليار يورو، وهو سادس أغلى فريق في العالم. يتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق، الذي يتصدر به تشيلسي قائمة أغلى الفرق التي لم تتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك في موسم 2022/23، عندما بلغت قيمة فريقه 1.02 مليار يورو، واحتل المركز الثاني عشر.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في القائمة أيضاً، بقيمة سوقية بلغت 946 مليون يورو في موسم 2023/24، حيث أنهى الموسم في المركز السادس.
ويأتي ليفربول المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 879 مليون يورو في موسم 2022/23، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس ولم يتأهل لدوري أبطال أوروبا، ويظهر تشيلسي مجدداً في المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 825 مليون يورو في موسم 2017/18، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس. ويأتي توتنهام سادساً بقيمة سوقية بلغت 793 مليون يورو في موسم 2023/24، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس.
ويحتل مانشستر يونايتد المراكز؛ السابع (785 مليون يورو، موسم 2018/19، المركز 6) والثامن (774 مليون يورو، موسم 2021/22، المركز 6) والتاسع (725 مليون يورو، موسم 2023/24، المركز 8)، ويكمل توتنهام المراكز العشرة الأولى، بقيمة سوقية بلغت 714 مليون يورو في موسم 2019/20، حيث أنهى الموسم في المركز السادس.
ويوجد أول فريق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز 21، وهو نابولي في موسم 2019/20، حيث بلغت قيمة لاعبيه 527 مليون يورو، واحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي.
وتبرز هذه القائمة القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وتظهر أيضاً كيف أن الإنفاق ببذخ لتشيلسي قد يأتي بنتائج عكسية، ولذا يواجه البلوز مشكلة حقيقية من دون عائدات المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

