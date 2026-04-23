الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مبابي أم فينيسيوس.. من هو النجم ريال في مدريد الأول!

23 ابريل 2026 10:30

معتز الشامي (أبوظبي)
يعتبر كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور النجمين الأبرز في ريال مدريد، حيث يعتمد نجاح الفريق بشكل كبير على انسجامهما وتقديمهما أفضل ما لديهما، وتعرض مبابي مؤخراً لانتقادات كثيرة وصيحات استهجان من جماهير سنتياجو برنابيو، رغم أن سجله التهديفي يفوق سجل البرازيلي. ليس هذا فحسب، بل إنهم يضعونه على خطى أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، رغم أنه لم يصل إلى مستواه تماماً بعد، لكنه ليس بعيداً عن النجم البرتغالي أيضاً.
ويخوض مبابي موسمه الثاني مع ريال مدريد، وقد وصل بالفعل إلى 100 مباراة. سجل خلالها 85 هدفاً، و11 تمريرة حاسمة، وهو رقم يجعله قريباً من كريستيانو رونالدو. لم يسجل النجم البرتغالي سوى 10 أهداف إضافية خلال نفس الفترة، ليصل رصيده إلى 95 هدفاً.
ويعد كريستيانو رونالدو أحد أعظم هدافي كرة القدم عبر التاريخ، بأرقام قياسية مذهلة. وحقيقة أن مبابي قريب جداً من معادلة أرقامه القياسية تشير بوضوح إلى براعته التهديفية، حتى في المباريات الحاسمة ضد بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وبرشلونة.
وفي موسمه الأول مع ريال مدريد، لعب فينيسيوس 31 مباراة، مسجلاً 4 أهداف، وفي موسمه الثاني، شارك في 38 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، ليصبح مجموع أهدافه 93، وفي موسمه الثالث، وصل إلى 100 مباراة، لكنه لم يضف سوى 6 أهداف إلى رصيده.
وسجل فينيسيوس 124 هدفاً خلال مواسمه الثمانية مع ريال مدريد.
وإحصائياً، تعد أرقامه أقل بكثير من أرقام مبابي وكريستيانو رونالدو، رغم انضمامه إلى النادي في سن أصغر بكثير. ومن الجدير بالذكر أنه قدم أيضاً 100 تمريرة حاسمة خلال هذه الفترة.
ووصل مبابي إلى ريال مدريد متطلعاً لمواصلة مسيرة النجاح، لكن الألقاب الكبرى ما زالت بعيدة المنال. أما كريستيانو رونالدو، فلم يحقق سوى لقب واحد في كأس ملك إسبانيا خلال أول موسمين له. ينبغي أن يكون هذا مثالاً يحتذي به كيليان ليحسن من أدائه.
لكن فينيسيوس، خلال مسيرته مع ريال مدريد، فاز بالفعل بلقبين في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز كبير. من هذه الناحية، يتفوق البرازيلي في هذه المنافسة التي لا ينبغي أن تكون بينهما، حيث يحتاج الفريق إلى بذل كليهما قصارى جهده للفوز بالألقاب مجدداً.

 

أخبار ذات صلة
يستقبل أكثر من ضعف أهداف كورتوا.. لونين أزمة ريال مدريد!
بيلينجهام «مدين» لبرمنجهام!
آخر الأخبار
"مصدر".. 20 عاماً من الإنجازات في قطاع الطاقة النظيفة
علوم الدار
"مصدر".. 20 عاماً من الإنجازات في قطاع الطاقة النظيفة
اليوم 13:38
«ابن سليّم» ورئيس وزراء مونتينيجرو يناقشان دعم نمو رياضة السيارات
الرياضة
«ابن سليّم» ورئيس وزراء مونتينيجرو يناقشان دعم نمو رياضة السيارات
اليوم 13:23
سفيان رحيمي: نُدرك حجم المسؤوليات والتحديات في الأمتار الأخيرة
الرياضة
سفيان رحيمي: نُدرك حجم المسؤوليات والتحديات في الأمتار الأخيرة
اليوم 13:21
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
اليوم 13:15
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد: الإمارات ثابتة في السير على نهج زايد لا تتغير إلا للأحسن
اليوم 13:04
