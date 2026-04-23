سواريز يفتتح رصيده التهديفي في أغلى مباريات الدوري الأميركي

لوس أنجلوس(أ ف ب)

سجل المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز هدفه الأول في موسم الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، فيما عجز زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هزّ الشباك في الفوز المتأخر لإنتر ميامي حامل اللقب على مضيفه ريال سولت لايك 2-0.

وحظيت الجماهير التي دفعت أسعار تذاكر باهظة تجاوز متوسطها 450 دولاراً لمشاهدة ميسي في أول مباراة له في سولت لايك سيتي، بمشاركته الكاملة لمدة 90 دقيقة.

وصنع ميسي فرصاً عدة، لكنه فشل في هز شباك الحارس البرازيلي رافايل كابرال، واضطر للاعتماد على مواطنه رودريجو دي بول لفك الشيفرة في الدقيقة 82.

وجاء هدف دي بول بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الكولومبي تيلاسكو سيجوفيا، اثر ركلة ركنية أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس كابرال (82).

وحسم سواريز الذي دخل بديلاً للارجنتيني تاديو أليندي في الدقيقة 75، الانتصار بعد دقيقة واحدة، حين تبادل الكرة مع المكسيكي جيرمان بيرتيرامي عند حافة المنطقة، وسددها "على الطاير" بيسراه من داخلها وأودعها الزاوية اليسرى البعيدة لكابرال (83).

وقال دي بول لقناة "آبل تي في" بعد تحقيق ميامي فوزه الثاني توالياً تحت قيادة مواطنه المدرب المؤقت جييرمو هويوس خليفة مواطنهما خافيير ماسكيرانو: "أعتقد أننا لعبنا شوطاً أول رائعاً".

وأضاف بعد هدفه الذي أنهى سلسلة من ست مباريات بلا خسارة لسولت لايك: "كان هدفاً جميلاً، وطالما أنه يخدم الفريق فهذا أمر رائع".

وافتتح سواريز، المهاجم السابق لليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني البالغ من العمر 39 عاماً، رصيده في عام 2026، مسجلاً هدفه الـ44 في 93 مباراة بقميص إنتر ميامي.

ووفقا لموقع "تيك بيك"، كانت مباراة الأربعاء "الأغلى ثمناً في موسم الدوري الأميركي"، إذ بلغ متوسط سعر التذكرة 468 دولاراً.

ولم يُهزم فريق ميسي منذ خسارته الافتتاحية 0-3 أمام لوس أنجلوس إف سي بقيادة الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ناشفيل الذي يملك مباراة مؤجلة.