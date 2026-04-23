إنتر جاهز لحسم اللقب الإيطالي وقمة نارية بين ميلان ويوفنتوس

ميلانو(أ ف ب)

يملك إنتر ميلان فرصته الأولى لحسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد، حين يحل ضيفاً على تورينو في المرحلة الرابعة والثلاثين، بينما يسعى مطارداه المباشران نابولي، بطل الموسم الماضي، وجاره ميلان إلى تأجيل الاحتفالات أسبوعاً إضافياً على الأقل.

ويتقدم فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو بفارق 12 نقطة عن نابولي وميلان، مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.

وسيكون إنتر على علم بإمكانية حسم لقبه الحادي والعشرين في الدوري هذا الأسبوع بحلول مساء الجمعة، حيث تفتتح المرحلة بمواجهة نابولي لضيفه كريمونيزي المهدد بالهبوط.

وأي نتيجة لنابولي سوى الفوز ستمنح إنتر فرصة مواجهة تورينو وهو يعلم أن الانتصار قد يمنحه لقب الـ"سكوديتو" قبل أربع مراحل من النهاية.

لكن حينها سيتعيّن عليه انتظار نتيجة المواجهة البارزة بين جاره ميلان وغريمه يوفنتوس على ملعب سان سيرو، وهي مباراة مفصلية أيضاً لطموحات الفريقين في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون التتويج قبل أربع مباريات من الختام إنجازاً لافتاً، لا سيما أن إنتر كان يعاني من تذبذب في المستوى قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، فيما بدا نابولي وميلان جاهزين لإزاحته عن الصدارة.

لكن حصد العلامة الكاملة (تسع نقاط) وتسجيل 12 هدفاً في المباريات الثلاث، التي أُقيمت منذ استئناف المنافسات المحلية، أعادا الأمور لمصلحة إنتر، وبات حسمه اللقب مسألة وقت ليس أكثر.

ويدخل إنتر اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق ثنائية محلية، بعدما ضمن تأهله إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا الشهر المقبل إثر فوز مثير على كومو عندما قلب تخلفه بثنائية إلى فوز قاتل 3-2، وسيواجه لاتسيو في الأولمبيكو في العاصمة في النهائي.

وبغضّ النظر عن نتائج نابولي وميلان، يعلم إنتر أن حصد أربع نقاط فقط من مبارياته المتبقية كاف لإنهاء الصراع.

ويجد ميلان نفسه في وضع غريب، إذ قد يكون قادراً على منح اللقب لغريمه المحلي، وإن كان ذلك لن يكون أسوأ مما حدث قبل عامين، حين سمح لإنتر بالتتويج بعد خسارته ديربي ميلانو.

لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بات قريباً من ضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا، مستفيداً من فارق الثماني نقاط الذي يفصله عن كومو صاحب المركز الخامس.

ويفترض أن ينهي ميلان الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى حتى في حال الخسارة الأحد، في حين تبدو وضعية يوفنتوس أكثر حساسية، إذ يحتل المركز الرابع ويتقدم بخمس نقاط فقط على كومو وروما السادس.

أما كومو الذي فرط في تقدم بهدفين قبل أن يخرج من الكأس على يد إنتر، فتنتظره مهمة صعبة هذا الأسبوع، عندما يحل ضيفاً على جنوى المتألق والذي قد يضمن بقاءه في دوري الأضواء هذا الأسبوع.

يأتي هذا بينما يواجه لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو فريقه السابق الأحد، وسيكون إلى جانب المخضرم الدولي لوكا مودريتش المحرّك الأساسي لمحاولات ميلان أمام يوفنتوس.

ورد رابيو تماماً على ثقة أليجري به، مسجلاً ستة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في 25 مباراة في الدوري، وكان هدفه الأخير في مرمى فيرونا الأسبوع الماضي دليلاً على قوته في الانطلاق والإنهاء.

وانضم اللاعب البالغ 31 عاماً إلى ميلان إلى حد كبير بإصرار من أليجري، بعدما تخلى عنه مرسيليا في أغسطس الماضي إثر شجار عنيف مع زميله الإنجليزي جوناثان رو.

وكان رابيو ركيزة أساسية في خط وسط يوفنتوس عندما أحرز لقبه الأخير في الدوري عام 2020، قبل أن يمضي أربعة مواسم إضافية مع عملاق تورينو ثم ينتقل إلى مرسيليا.