قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
«المدربون العرب» يفرضون الهيمنة على ألقاب موسم الطائرة

جمال المعمري ورياض الهذيلي ومراد سنون
24 ابريل 2026 01:25

معتصم عبدالله (أبوظبي)

للموسم الثاني على التوالي، فرض المدربون العرب حضورهم القوي في منافسات فئة الرجال للكرة الطائرة، بعدما تقاسم 4 مدربين ألقاب موسم 2026-2025، حيث قاد العُماني جمال المعمري فريق العين للتتويج بلقب كأس الإمارات، فيما أحرز الجزائري المخضرم مراد سنون مع النصر ثنائية كأس الاتحاد والدوري، وتُوّج التونسي رياض الهذيلي مع بني ياس بلقب السوبر.
ولا يُعد تألق المدربين العرب في صالات الكرة الطائرة أمراً مستغرباً، غير أن اللافت هو استمرار سيطرتهم على جميع الألقاب للموسم الثاني على التوالي، بعدما شهد موسم 2024-2025 قيادة التونسي رياض الهذيلي بني ياس لتحقيق ثلاثية كأس الاتحاد والدوري العام والسوبر، فيما تُوِّج النصر بلقب كأس الإمارات تحت قيادة الجزائري مراد سنون، الذي تولى المهمة آنذاك خلفاً للتونسي زياد لرقش.
وتصدّر العُماني جمال المعمري المشهد هذا الموسم، بنجاحه في إنهاء صيام العين عن الألقاب لنحو 8 مواسم، بقيادته «الزعيم» للتتويج بكأس الإمارات عقب فوزه على بني ياس 3-1 في المباراة النهائية. وأضاف العين بهذا الإنجاز لقبه السابع في «البطولة الأغلى» إلى سجلّه، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، ويُعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار اللعبة.
في المقابل، واصل الجزائري مراد سنون كتابة فصول جديدة من نجاحاته مع «العميد»، بعدما قاده لحصد ثنائية كأس الاتحاد والدوري العام، في امتداد لمسيرته الحافلة، خصوصاً بعد عودته لتدريب الفريق عقب غياب دام نحو 15 عاماً، حيث سبق له قيادة النصر بين عامي 2005 و2011، محققاً 8 ألقاب، من بينها 3 في الدوري و3 في كأس رئيس الدولة، إضافة إلى لقبَي السوبر وكأس الاتحاد.
أما التونسي رياض الهذيلي، فواصل حضوره المميز مع بني ياس، بعدما قاد «السماوي» للاحتفاظ بلقب السوبر، رافعاً رصيده إلى 5 ألقاب خلال موسمين، عقب نجاحه في الموسم الماضي في حصد ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد والسوبر، إلى جانب بطولة بني ياس الدولية.
وتُمثل إنجازات الهذيلي امتداداً لمسيرته التدريبية المميزة، إذ سبق له قيادة منتخب تونس «نسور قرطاج» إلى أولمبياد لندن 2012، والتأهل إلى كأس العالم 2014، قبل أن يحقق نجاحات لافتة مع الأهلي السعودي، حيث تُوّج معه بعدة ألقاب، كان آخرها «كأس جاهز للنخبة» في موسم 2022-2023.
من جانبه، عبّر المدرب العُماني جمال المعمري، عن سعادته بقيادة العين إلى منصة التتويج في موسمه الأول، مشيداً بدور الكوادر الخليجية، وقال: «الثقة هي المفتاح، والكوادر الخليجية والعربية لا تقل كفاءة عن غيرها متى ما وجدت الدعم المناسب، لقد عشنا عُرساً رياضياً يليق بمكانة البطولة، وأعتقد أن الكرة الطائرة الإماراتية بخير في ظل وجود عدة أندية قادرة على المنافسة بقوة». وأضاف: «السر في الفوز كان التحضير الذهني والصلابة النفسية، فالنهائيات تُحسم بالحضور الذهني أكثر من البدني، تعاهدنا كفريق على عدم الخروج من الموسم دون لقب، خاصة في ظل الغياب الطويل عن منصات التتويج، وهو ما منح اللاعبين دافعاً كبيراً لتحقيق هذا الإنجاز».

المدربون العرب
الكرة الطائرة
كرة الطائرة
دوري الطائرة
