الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«حاسمة ماكولوم» تقود هوكس لفوز صعب على نيكس

24 ابريل 2026 10:37

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل سي.جيه ماكولوم 23 نقطة، من بينها رمية حاسمة قبل 12.7 ثانية على النهاية، ليقود أتلانتا هوكس ​للفوز 109-108 على ضيفه نيويورك نيكس، ويمنح فريقه التقدم 2-1 في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور ⁠الأول للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي من دوري كرة السلة ​الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وتقدم هوكس 96-85 قبل ثماني ​دقائق ‌وست ثوان على نهاية الربع الأخير، ⁠لكن ​نيكس انتفض ليدرك التعادل 105-105 بعد رمية ثلاثية من مايلز ماكبرايد قبل دقيقة واحدة و41 ثانية من النهاية، ثم أضاف جالين برونسون رمية ثلاثية أخرى ‌ليتقدم نيويورك في النتيجة.
وقلص جالين جونسون لاعب أتلانتا ‌الفارق إلى نقطة واحدة، لتصبح النتيجة 108-107، قبل أن يضيع برونسون الرمية التالية، وحصل هوكس على الكرة بسبب ​مخالفة انتهاء وقت الهجمة مع تبقي 16.4 ثانية على النهاية.
وبعد وقت مستقطع، وصلت الكرة إلى ماكولوم، الذي سجل رمية حاسمة ليستعيد أتلانتا التقدم. قبل أن ينجح الفريق في إيقاف برونسون دفاعياً ليستحوذ جوناثان ‌كومينجا على الكرة مع انتهاء ​الوقت.
وفي مباراة أخرى، أحرز سكوتي بارنز وأر.جيه باريت 33 نقطة لكل منهما، ليساعدا تورونتو رابتورز على تحقيق فوز ساحق 126-104 ​على كليفلاند كافاليرز، وتحقيق ‌انتصاره ⁠الأول في السلسلة.
وأضاف ‌بارنز 11 تمريرة حاسمة ‌واستحوذ على خمس كرات مرتدة، ليشعل انتفاضة تورونتو الذي قلص تقدم كليفلاند في ⁠سلسلة الدور الأول للأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي إلى 2-1.
وقدم ​مينيسوتا تيمبرولفز أداءً دفاعياً مذهلاً ليفوز 113-96 على ضيفه دنفر ناجتس، ويتقدم 2-1 في سلسلة الدور الأول للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي.
ونجح دفاع مينيسوتا المحكم في السيطرة على هجوم دنفر، الذي لم يسجل سوى 34.1% ​من محاولاته، وهي أدنى نسبة تسجيل له ​هذا الموسم.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
نيويورك نيكس
كليفلاند كافاليرز
آخر الأخبار
الترفيه
اليوم 14:21
الترفيه
اليوم 14:20
الترفيه
اليوم 13:58
علوم الدار
اليوم 13:37
الرياضة
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©