مقترح بإنهاء الدوري 18 مايو.. و«أغلى الألقاب» مسك الختام

قمة مرتقبة للفوز بأغلى البطولات (الاتحاد)
25 ابريل 2026 01:24

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي فريقا الجزيرة والعين في الثاني والعشرين من مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في نهائي كأس رئيس الدولة، ويُشكل هذا النهائي قمة كبيرة تنتظرها جماهير الكرة الإماراتية.
كما يعد مسك ختام الموسم الطويل الجاري، والذي يتوقع أن يشهد نهاية مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بالجولة 26، ما بين 17 و18 مايو المقبل بناء على المقترح الذي تدرس الرابطة اعتماده خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالتالي يختتم موسم الكرة الإماراتية بالبطولة الأغلى على قلوب الجميع، والتي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.
فيما تستعد رابطة المحترفين، لحفل ختام مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي ستقام في الجولة 26، وفي حال حسم العين رسمياً للقب، فسيتوج بالدرع في ملعبه عقب مباراة دبا بنفس الجولة، بينما يعني تتويج شباب الأهلي، «وهو احتمال بعيد ولكنه مازال قائماً» فسيتم إهداؤه الدرع في استاد راشد في مباراة الفريق الأخيرة أمام البطائح.
وعلى الجانب الأخر، وبالعودة لنهائي أغلى البطولات، فقد شهدت منافسات مثيرة حتى حسم كل من العين والجزيرة بطاقتي التأهل إلى نهائي الأحلام، حيث انتزع الفريقان بطاقتي التأهل بعد ملحمة كروية في نصف النهائي؛ حيث فاز الزعيم العيناوي على فريق يونايتد في الأشواط الإضافية، بفضل ثنائية سفيان رحيمي، أما «فخر أبوظبي»، فقد عبر إلى النهائي بالفوز على شباب الأهلي، بهدف، وتُجدر الإشارة إلى أن بطل الكأس الأغلى سيحجز مقعداً مباشراً في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، نهائي كأس رئيس الدولة ليس مجرد مباراة نهائية ختامية، بل مناسبة كروية كبيرة ينتظرها المجتمع موسماً تلو الآخر. نحن على موعد مع مواجهة استثنائية تجمع قطبين كبيرين، يعودان للمنافسة على أغلى الكؤوس. إن ميزة هذه النسخة أنها تقام في عام الأسرة.
وسيتم طرح تذاكر نهائي كأس رئيس الدولة قريباً، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بآلية الشراء وبرنامج يوم المباراة خلال الأسابيع المقبل.

الجزيرة والعين
الجزيرة
العين
دوري أدنوك للمحترفين
الدوري الإماراتي
نهائي كأس رئيس الدولة
كأس رئيس الدولة
