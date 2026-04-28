الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تجربة روسية» في العاصمة الإدارية تجهز منتخب مصر لمونديال 2026

28 ابريل 2026 18:00

 

القاهرة (أ ف ب)
يواجه منتخب مصر نظيره الروسي ودياً 28 مايو المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وقال مدير المنتخب المصري ابراهيم حسن: «تم الاتفاق على مواجهة روسيا وديا 28 مايو على أن تقام المباراة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة».
وأضاف «سيسافر المنتخب بعدها لخوض معسكر مغلق في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من يوم 30 مايو، يتخلله مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل في ولاية أوهايو يوم 6 يونيو».
وتابع «ننتظر تاريخ نهاية مباريات الدوري المصري لتحديد موعد بداية المعسكر المحلي الذي سيقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، على أن ينضم اللاعبون المحترفون تباعاً فور نهاية الموسم لكل منهم».
وتلعب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم مع منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وتستهل مبارياتها أمام الأولى 15يونيو في سياتل.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©