3 سباحين يمثّلون الإمارات في الألعاب الخليجية بالدوحة



الدوحة (وام)

أعلن اتحاد الرياضات المائية، اختيار ثلاثة سبّاحين لتمثيل المنتخب الوطني في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، بالدوحة، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 22 مايو الجاري، ووصلت بعثة المنتخب إلى الدوحة، بقائمة تضم السباحين حسين شوقي، وعيد المجيني، وسهيل الهنائي، ويرافقهم عبد الواحد عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب مدرب المنتخب مروان الحتاوي، وعمر الهمشري، اختصاصي العلاج الطبيعي.

ويأتي حضور المنتخب ضمن خطة اتحاد الرياضات المائية الهادفة إلى تعزيز الاحتكاك الخارجي للاعبين، ومنح السباحين فرصة اكتساب الخبرات الفنية من خلال المشاركة في البطولات الإقليمية والخليجية، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية، ودعم مسيرة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.