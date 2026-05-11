منتخب الطاولة يشارك بـ3 لاعبين في «الألعاب الخليجية»

11 مايو 2026 15:15


دبي (وام)
أعلن اتحاد كرة الطاولة، مشاركة ثلاثة لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب الوطني في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري.
ضمّت قائمة المنتخب كلاً من عيسى البلوشي، وعلي الحواي، ونورة المازمي، للمشاركة في مسابقات فردي الرجال، وزوجي الرجال، وفردي السيدات، والزوجي المختلط، تحت قيادة المدرب الصربي بوريس فوكوليتش.
وأكد راشد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، أن المشاركة تأتي ضمن خطة إعداد طويلة المدى، تهدف إلى بناء منتخب قادر على المنافسة الخارجية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المنتخب يخوض البطولة بعناصر شابة، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات جيدة واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمنتخبات تمتلك تجارب كبيرة على المستوى الدولي.
وأضاف أن المنافسة في الدورة ستكون قوية، في ظل مشاركة منتخبات تمتلك خبرات كبيرة وسبق لها الظهور في بطولات عالمية، مثل منتخبات السعودية وقطر والبحرين، مؤكداً أن منتخب الإمارات يسعى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، رغم حداثة تشكيل الفريق الحالي.

