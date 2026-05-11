بطولة الموانع للخماسي الحديث تعزز خطط اكتشاف المواهب الرياضية



علي معالي (أبوظبي)

شهدت النسخة الأولى من بطولة الموانع للخماسي الحديث تألقاً كبيراً في انطلاقتها الأولى بتنظيم اتحاد الخماسي الحديث وبالتعاون مع نادي مليحة، وبمشاركة واسعة بلغت 65 لاعباً ولاعبة ضمن فئتي تحت 15 عاماً، والعمومي للرجال والسيدات، وحظيت البطولة بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة رعاية المواهب، والدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، ومحمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة.

وأعلن الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الافتتاح الرسمي للمضمار الجديد إيذاناً ببدء التحدي بين المشاركين، والذي شهد مستويات فنية متميزة وحماساً كبيراً بين المشاركين، خاصة مع تنوع المسارات والتحديات البدنية التي تتطلب السرعة والمرونة والتركيز العالي.

قدمت البطولة صورة تنظيمية مميزة، سواء من حيث تجهيز المضمار أو إدارة المنافسات والتحكيم، الأمر الذي أسهم في إخراج الحدث بصورة احترافية نالت إشادة الحضور والمتابعين، كما شهدت البطولة تفاعلاً لافتاً من الجماهير وأسر اللاعبين الذين حرصوا على دعم أبنائهم طوال فترات المنافسات.

أعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة التنافسية، وتعزز حضور الألعاب الحديثة بين فئة الشباب والناشئين.

وقال: «ما شاهدناه من تنظيم متميز ومستويات فنية، يؤكد أن رياضة الخماسي الحديث تسير في الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور والانتشار، الاهتمام بالمواهب الرياضية وتوفير منصات تنافسية لها يُعد من أهم عوامل صناعة الأبطال، والبطولة قدمت نموذجاً رائعاً للحماس والانضباط والروح الرياضية».

وأضاف: «نبارك لاتحاد الخماسي الحديث هذا النجاح، ونشيد بالدور الكبير الذي يقوم به القائمون على اللعبة في استقطاب اللاعبين وتحفيزهم على المشاركة والتطور».

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن بطولة الموانع الأولى تمثّل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز انتشار رياضة الخماسي الحديث في الدولة، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على توفير بيئة تنافسية متطورة تسهم في صقل مهارات اللاعبين واكتشاف عناصر واعدة قادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً.

وقالت: «سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة سواء على مستوى المشاركة أو المستوى الفني والتنظيمي، وهذا يعكس حجم الاهتمام المتزايد برياضة الخماسي الحديث، ونؤمن بأن بطولات الموانع تشكّل منصة مثالية لاكتشاف المواهب وتعزيز قدرات اللاعبين البدنية والذهنية، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية».

وأضافت: «نثمّن الدعم الكبير الذي حظيت به البطولة من وزارة الرياضة، ولجنة رعاية المواهب، وأيضاً نادي مليحة، وحرص الشركاء على إنجاح الحدث، بما ينسجم مع رؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية للعبة على مستوى مختلف الفئات العمرية».

وأكد محمد سلطان الكتبي أن استضافة البطولة يأتي ضمن رؤية النادي لدعم مختلف الرياضات وتعزيز الشراكات مع الاتحادات الرياضية، بما يخدم القطاع الرياضي والشبابي في الدولة، وقال: «نفخر في نادي مليحة الرياضي باستضافة بطولة الموانع الأولى للخماسي الحديث، والتي شهدت مشاركة مميزة وحضوراً لافتاً، والنادي يحرص دائماً على توفير الإمكانات والبنية التحتية المناسبة لإنجاح الفعاليات الرياضية المختلفة، إيماناً بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب».

وأضاف: «التعاون مع اتحاد الخماسي الحديث أثمر تنظيم بطولة ناجحة بكل المقاييس، ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكات التي تسهم في دعم الحركة الرياضية واكتشاف جيل جديد من الرياضيين المتميزين».

وفي ختام المنافسات تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث تنظيمياً وفنياً.