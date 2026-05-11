ميسي يهنئ البارسا: «الأبطال.. عاش برشلونة»

برشلونة (أ ف ب)

هنّأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه السابق برشلونة بعد ساعات من حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 29 في تاريخه والثانية توالياً، كاتباً، عبر خاصية الستوري في منصة إنستجرام: «الأبطال، عاش برشلونة».

وأعاد ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي قاده لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، على خاصية ستوري، عبر حسابه الرسمي في منصة إنستجرام، نشر صورة مُصمّمة من حساب برشلونة، وكتب فوقها «الأبطال، عاش برشلونة».

وحسم العملاق الكاتالوني تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، وذلك بعد فوزه على غريمه اللدود ريال مدريد الأحد 2-0 في «كامب نو».

ورفع الـ «بلاوجرانا» الفارق بينه والنادي الملكي إلى 14 نقطة (91 مقابل 77)، ليحرز اللقب للعام الثاني توالياً بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك.

في المقابل، خرج فريق العاصمة للموسم الثاني توالياً خالي الوفاض بعد أن فشل بالتتويج بأي لقب.

وغادر ميسي برشلونة في عام 2021 بعد 18 عاماً قضاها في أروقته، متدرّجاً من الأكاديمية حتى الفريق الأول، لينتقل إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، الذي قضى معه موسمين (2021-2023) قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الذي لا يزال في صفوفه.

وعاش ميسي مع برشلونة أيامه الذهبية، مُسجّلاً 474 هدفاً في 520 مباراة، وقاده إلى لقب الدوري عشر مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة ألى ألقاب أخرى في مسابقات عدّة، وتُوِّج معه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات من أصل 8 مدوّنة باسمه.