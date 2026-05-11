«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات



لندن (د ب أ)

يناقش المسؤولون عن وضع قوانين كرة القدم كيفية التعامل الأمثل مع ظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي خلال تنفيذ الركلات الركنية، وذلك عقب نهاية بطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف.

وباتت ظاهرة التمسك والمصارعة عند الركلات الركنية والكرات الثابتة سمة بارزة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها ما حدث أمس الأحد عندما ألغى حكم الفيديو المساعد (فار) هدفاً حاسماً لفريق ويستهام يونايتد أمام أرسنال بسبب خطأ ضد حارس المرمى ديفيد رايا، وهو القرار الذي أثر على سباق اللقب ومعركة الهبوط على حد سواء.

وذكرت تقارير اليوم الاثنين أن ويستهام تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام المحترفين، حيث انتقد المدير الفني نونو إسبريتو سانتو والمهاجم جارود بوين ما اعتبروه «غياباً للاتساق» في معاقبة المسك والأخطاء خلال الكرات الثابتة، ومن المرجح أن يناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) هذا الملف خلال جولة اجتماعاته المقبلة التي تبدأ في الخريف.

وعلق إيان ماكسويل، عضو مجلس إدارة إيفاب والرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي، على هذه المسألة في فبراير الماضي قائلاً «لم تتم مناقشة الأمر بشكل محدد في اجتماع اليوم، لكن أي شيء يمكننا القيام به لمحاولة القضاء على هذا النوع من السلوك سنفعله».

وأضاف «نحن مدركون للأمر من منظور اسكتلندي، ولست متأكداً مما إذا كان يزداد سوءاً بالضرورة. كرة القدم تُلعب في كل مكان بالعالم، وسيتعامل مختلف اللاعبين والدول مع الأمور بطرق متباينة قليلاً، ومن ضمن البروتوكول المتاح لمسؤولي المباريات اتخاذ القرارات بشأن ذلك إذا شعروا بأنه مناسب».

وأشاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بقرار الحكم كريس كافانا وحكم الفيديو دارين إنجلاند، قائلاً: «لقد كان قراراً شجاعاً جداً من الحكم، ومتسقاً للغاية مع ما كانوا يتحدثون عنه طوال الموسم».

وأضاف «عندما يتوجب عليّ أن أكون ناقداً، أفعل ذلك، واليوم يجب أن أشيد بهم، على الأقل لمنح الحكم فرصة اتخاذ القرار بعيداً عن الأضواء والفوضى، لمنحه الوضوح لاتخاذ القرار الصحيح. وعندما تنظر إلى اللقطة بهذا الشكل، تجدها خطأً واضحاً».

لكن نونو إسبريتو سانتو وجارود بوين اختلفا بشدة مع طرح أرتيتا، حيث قال المدرب البرتغالي «انظروا إلى كل ركلة ركنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستجدون شيئاً كهذا يحدث».

وأضاف «أنا أتحدث عن غياب الاتساق، اللاعبون مرتبكون ومحبطون ولا يفهمون الأمر، وهذا مثير للاستياء. الأمر متروك للمسؤولين لحله، هناك حكم وتقنية فار، لكن الحكام يربكون أنفسهم».

من جانبه، قال جارود بوين «هناك الكثير من المسك والمصارعة التي تحدث داخل المنطقة. هل ستنظرون إلى كل تلك الحالات في كل مرة وتحتسبون ركلة جزاء؟ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل الأمر صحيحاً».