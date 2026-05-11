الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب اليد يغادر إلى الدوحة للمشاركة في الألعاب الخليجية

منتخب اليد يغادر إلى الدوحة للمشاركة في الألعاب الخليجية
11 مايو 2026 19:30

دبي (الاتحاد)
تغادر مساء الغد بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والكويت والبحرين.
ويضم المنتخب 18 لاعباً، هم إبراهيم القرص وسعود سليمان ومبارك عبدالله وهلال الضو وحمد عبدالله وراشد عبيد وعبدالله خميس وسالم خلفان وصالح جمعة وحمد إسماعيل وسعيد خلفان وفهد خالد وعلي محمد وأحمد بدر ومسعود أحمد ومحمد البدواوي وأحمد عبدالله ومحمد حسن بالهوش بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو دي فريتاس وخالد أحمد المدرب المساعد وعلي المرزوقي مدير المنتخبات وفيصل داوود إداري المنتخب وطارق إبراهيم مدرب اللياقة ومحمد إمام محلل الأداء وتامر عبداللطيف أخصائي علاج.
ويرافق بعثة المنتخب محمد حسن السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وذلك للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب عمر زبير المرزوقي الذي يشارك ضمن أطقم المراقبة الفنية للمباريات.
ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب القطري صاحب الضيافة يوم الخميس، قبل أن يلتقي المنتخب السعودي يوم السبت المقبل، ثم يواجه المنتخب الكويتي يوم الاثنين، على أن يختتم مبارياته أمام المنتخب البحريني يوم الخميس المقبل.
وتقام منافسات كرة اليد بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتم تحديد الترتيب النهائي للمنتخبات من المركز الأول وحتى الخامس وفقاً لنتائج المباريات.

أخبار ذات صلة
منتخب الطاولة يشارك بـ3 لاعبين في «الألعاب الخليجية»
3 سباحين يمثّلون الإمارات في الألعاب الخليجية بالدوحة
منتخب اليد
اتحاد اليد
دورة الألعاب الخليجية
كرة اليد
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
النصر يستعيد توازنه بثنائية أمام كلباء
الرياضة
النصر يستعيد توازنه بثنائية أمام كلباء
اليوم 21:24
200 لاعب في بطولة المواهب لكرة الطاولة
الرياضة
200 لاعب في بطولة المواهب لكرة الطاولة
اليوم 21:21
«الكوميديا في الشعر الشعبي» يجمع الكلمة الهادفة بالفكاهة
الترفيه
«الكوميديا في الشعر الشعبي» يجمع الكلمة الهادفة بالفكاهة
اليوم 21:14
غوتيريش يتحدث أثناء وضع حجر الأساس لتوسيع مقر الأمم المتحدة في كينيا
الأخبار العالمية
غوتيريش يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لتمثيل أكبر لأفريقيا
اليوم 21:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©