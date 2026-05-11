منتخب اليد يغادر إلى الدوحة للمشاركة في الألعاب الخليجية

دبي (الاتحاد)

تغادر مساء الغد بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والكويت والبحرين.

ويضم المنتخب 18 لاعباً، هم إبراهيم القرص وسعود سليمان ومبارك عبدالله وهلال الضو وحمد عبدالله وراشد عبيد وعبدالله خميس وسالم خلفان وصالح جمعة وحمد إسماعيل وسعيد خلفان وفهد خالد وعلي محمد وأحمد بدر ومسعود أحمد ومحمد البدواوي وأحمد عبدالله ومحمد حسن بالهوش بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو دي فريتاس وخالد أحمد المدرب المساعد وعلي المرزوقي مدير المنتخبات وفيصل داوود إداري المنتخب وطارق إبراهيم مدرب اللياقة ومحمد إمام محلل الأداء وتامر عبداللطيف أخصائي علاج.

ويرافق بعثة المنتخب محمد حسن السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وذلك للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب عمر زبير المرزوقي الذي يشارك ضمن أطقم المراقبة الفنية للمباريات.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب القطري صاحب الضيافة يوم الخميس، قبل أن يلتقي المنتخب السعودي يوم السبت المقبل، ثم يواجه المنتخب الكويتي يوم الاثنين، على أن يختتم مبارياته أمام المنتخب البحريني يوم الخميس المقبل.

وتقام منافسات كرة اليد بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتم تحديد الترتيب النهائي للمنتخبات من المركز الأول وحتى الخامس وفقاً لنتائج المباريات.