200 لاعب في بطولة المواهب لكرة الطاولة

11 مايو 2026 21:21


الشارقة (وام)
اختُتمت أمس فعاليات النسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة، التي نظمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وبدعم من وزارة الرياضة، وذلك في نادي مليحة الثقافي الرياضي، بمشاركة تجاوزت 200 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية لافتة، عكست التطور المتسارع الذي تشهده رياضة كرة الطاولة في دولة الإمارات، إلى جانب حضور لافت من أولياء الأمور والمدربين والمهتمين، في مشهد يعزز أهمية الاستثمار في الفئات السنية وبناء قاعدة رياضية قادرة على المنافسة مستقبلاً.
وأكدت اللجنة المنظمة، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية بنجاح، حيث شكلت منصة لاكتشاف المواهب الواعدة، ومنحت اللاعبين واللاعبات فرصة خوض تجربة تنافسية ضمن بيئة احترافية متكاملة تدعم الجوانب الفنية والتطويرية والتربوية.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن نجاح البطولة يعكس أهمية الاستثمار المبكر في المواهب الرياضية، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك قاعدة واعدة قادرة على رفد الرياضة الوطنية بأبطال في المستقبل.
وأضاف أن البطولات تمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية، انسجاماً مع رؤية الإمارات في دعم واستدامة تطوير الرياضة الوطنية.
وأكد المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن البطولة حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً مميزاً، مشيراً إلى أن المستويات التي قدمها اللاعبون تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات في تطوير الفئات السنية.
وأوضح أن البطولة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على صناعة مستقبل كرة الطاولة الإماراتية.
وشهدت المنافسات بروز عدد من المواهب الواعدة التي أظهرت مستويات فنية وذهنية مميزة، على أن تتم متابعة مجموعة من اللاعبين واللاعبات ضمن برامج تطوير مستقبلية تهدف إلى صقل مهاراتهم، في إطار خطة استراتيجية لبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

