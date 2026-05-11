النصر يستعيد توازنه بثنائية أمام كلباء

11 مايو 2026 21:24

 
معتصم عبدالله (دبي)
استعاد النصر توازنه سريعاً بعد خسارته في «الديربي» أمام شباب الأهلي 1-2 في الجولة الماضية، بعدما حقق فوزاً مهماً على ضيفه كلباء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.
وأنهى «العميد» الشوط الأول متقدماً بهدف عبدالله توري في الدقيقة 14، بعدما استثمر تمريرة كيفن أجودولو بذكاء، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.
وفي الشوط الثاني، عاد كلباء إلى أجواء المباراة بهدف التعادل عن طريق الدنماركي أندرياس ماكسسو في الدقيقة 64، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.
ولم يتأخر رد النصر، حيث نجح القائد لوكا ميليفويفيتش في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 72، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع ميليفويفيتش رصيده إلى 6 أهداف، معادلاً زميله عبدالله توري في صدارة هدافي النصر خلال الموسم الجاري.
وقبل نهاية المباراة، أشهر الحكم الشاب راشد عبدالله محمد البطاقة الحمراء في وجه البديل خالد الدرمكي لاعب كلباء في الدقيقة 86، بعد تدخله على لاعب النصر عصام فايز في وسط الملعب.
وبهذا الفوز، رفع «العميد» رصيده إلى 37 نقطة، معززاً موقعه في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

