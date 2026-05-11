الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اتحاد الفروسية يتوج أبطال الفرق والفردي في «التقاط الأوتاد»

11 مايو 2026 21:45


دبي (وام)
اختتمت أمس، منافسات بطولة اتحاد الفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 12 فريقاً من داخل الدولة وخارجها، وأسفرت منافسات الفرق عن فوز فريق الزبارة القطري بالمركز الأول محققاً 395.50 نقطة، وجاء ثانياً «إسطبل الوليد»، برصيد 385 نقطة، وثالثاً فريق «بي تي كيه»، بـ 383 نقطة.
وتصدر الفارس إبراهيم جاسم منافسات الفردي، محققاً 114 نقطة، وحصد الفارس مالك المعمري المركز الثاني برصيد 112.50 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس محمد علي شبيلي برصيد 112 نقطة.
وتوج الفائزين راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الفروسية والسباق، ومحمد علي المرزوقي، ممثل مدينة دبي الدولية للقدرة.
وأكد المزروعي أن البطولة العاشرة في ختام الموسم حققت نجاحاً كبيراً، ومستويات تنافسية قوية بين الفرق والفرسان، بالإضافة إلى مشاركة العناصر النسائي، ضمن أهداف توسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة من كافة فئات المجتمع.

